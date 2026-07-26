MANOVRE ROSSONERE

Il Fenerbahçe si muove per Leao: dirigenti in Italia per incontrare il Milan

Il club turco farà la prima offerta, ma per i rossoneri è ancora troppo bassa

26 Lug 2026 - 22:47
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Il Fenerbahçe si muove ufficialmente per Rafa Leao. I dirigenti del club turco sono infatti in Italia per incontrare il Milan nelle prossime 24/48 ore. Come anticipato dal nostro Orazio Accomando, la prima offerta sarà di un prestito oneroso con opzione per un totale di 40 milioni, cifra che il Milan ritiene non sufficiente. Per Leao è invece pronto un quadriennale a 12 milioni a stagione.

Il punto di incontro tra i due club per ora è questo: il Milan vuole vendere Leao e il Fenerbahçe lo vuole comprare. Il problema è la domanda, non inferiore ai 50 milioni e, possibilmente, vicina ai 60, e l'offerta, al momento molto limitata dal punto di vista economico e lontana dalle aspettative del Diavolo. Insomma, a queste condizioni la trattativa difficilmente potrà proseguire, ma è vero che in fondo si tratta di un primo faccia a faccia e che le distanze, con il passare del tempo, potrebbero ridursi.

In mezzo c'è Rafa, che vorrebbe una squadra di Premier o di Liga ma non ha ricevuto alcuna offerta, e si sta convincendo di potersi giocare le proprie chance di riscatto in Turchia. Anche perché l'ingaggio è da top player. La partita è appena cominciata, non resta che attendere per capire come andrà a finire. 

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