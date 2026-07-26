Il Fenerbahçe si muove per Leao: dirigenti in Italia per incontrare il Milan

Il punto di incontro tra i due club per ora è questo: il Milan vuole vendere Leao e il Fenerbahçe lo vuole comprare. Il problema è la domanda, non inferiore ai 50 milioni e, possibilmente, vicina ai 60, e l'offerta, al momento molto limitata dal punto di vista economico e lontana dalle aspettative del Diavolo. Insomma, a queste condizioni la trattativa difficilmente potrà proseguire, ma è vero che in fondo si tratta di un primo faccia a faccia e che le distanze, con il passare del tempo, potrebbero ridursi.



In mezzo c'è Rafa, che vorrebbe una squadra di Premier o di Liga ma non ha ricevuto alcuna offerta, e si sta convincendo di potersi giocare le proprie chance di riscatto in Turchia. Anche perché l'ingaggio è da top player. La partita è appena cominciata, non resta che attendere per capire come andrà a finire.