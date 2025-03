Sara Simeoni domina il medagliere azzurro nella storia degli euroindoor con 4 ori nell'alto

Nella storia della manifestazione la compagine italiana non è riuscita a conquistare medaglie solamente in quattro occasioni, nell'edizione inaugurale in Austria, nel 1972 a Grenoble in Francia, nel 1974 a Goteborg in Svezia e nel 1975 a Katovice in Polonia, anche se va certamente evidenziato come specialmente i primi anni le spedizioni fossero molto limitate, mentre ha vinto almeno un oro in 21 edizioni, il cui primo fu nel 1973 a Rotterdam in Olanda a opera del saltatore con l'asta Renato Dionisi, a cui ne seguirono negli anni altri 31 per un totale odierno di 32 a cui aggiungere 40 argenti e 33 bronzi con un bottino complessivo di 105 podi.