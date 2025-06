Dosso all'esordio nei 100 metri della Diamond League di Oslo contro la fenomenale Alfred

La 25enne velocista azzurra di origini ivoriane, è reduce da qualche problema fisico al piede avvertito inizialmente proprio in occasione del suo trionfo europeo di Apeldoorn a marzo, e accentuatosi dopo l'eccellente podio successivo nei mondiali in Cina, contrattempo che le ha fatto saltare il debutto outdoor previsto a Savona per il meeting internazionale del 21 maggio scorso, ma adesso tutto sembra essere risolto e la gara in Norvegia sarà per lei estremamente stimolante anche per la presenza della britannica campionessa europea di Roma 2024 Dina Asher-Smith, della sua connazionale Daryll Neita, della liberiana Maia McCoy, dell’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith e della lussemburghese Patrizia Van der Weken.