Juve, il Mondiale può svoltare il mercato: per l'assalto a Osimhen e Gyokeres serve cedere in fretta Vlahovic

Il Mondiale per Club di scena negli Usa condizionerà, e non poco, le mosse sul mercato della Juventus. In attesa che Comolli sciolga le riserve in merito al nuovo direttore sportivo, gli occhi sono puntati su tre calciatori bianconeri: Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani e Francisco Conceição. Il loro futuro è tutto da scrivere, e la situazione che crea più apprensione è quella relativa al bomber serbo. L'ex Fiorentina piace molto a Tudor, intenzionato a dargli ampio spazio nei match che attendono i bianconeri a cominciare dalla sfida con l'Al Ain il prossimo 19 giugno (diretta su Italia 1 dalle 3). Gol e prestazioni convincenti potrebbero aiutare seriamente i bianconeri a privarsi del 25enne al giusto prezzo, senza svenderlo. Il contratto in scadenza nel 2026 pesa come un macigno, e l'offerta del Fenerbahce non ha entusiasmato l'attaccante.