Furlani nel lungo della Diamond League a Losanna contro i più forti specialisti del mondo

Il 20enne saltatore azzurro impegnato nel meeting svizzero alla ricerca del primo successo della carriera in Diamond League. In gara anche Fabbri nel peso e Simonelli nei 110 Hdi Redazione Sprintnews
© Getty Images
Mattia Furlani gareggerà domani sera 20 agosto nel salto in lungo della Diamond League di Losanna, tredicesimo meeting annuale del principale circuito mondiale di atletica, in quella che sarà certamente una prova generale in vista dei Mondiali di Tokyo che per quanto riguardo tale disciplina si disputeranno tra il 15 e il 17 settembre, affrontando sette tra i primi dieci specialisti nelle graduatorie annuali e quindi di fatto quelli che potrebbero essere i suoi principali concorrenti nella lotta per il podio iridato in Giappone, in una disciplina dove nel 2025 sembra esserci un certo equilibrio con vari atleti che possono puntare molto in alto.
Per il 20enne campione del mondo indoor in stagione, titolo che ha coronato i suoi 5 podi consecutivi nelle principali competizioni internazionali dall'inizio del 2024, sarà di fatto il terzo impegno stagionale nella Diamond League dove non è mai riuscito nella sua pur giovanissima carriera a vincere, essendoci andato vicinissimo il 6 giugno scorso al Golden Gala Pietro Mennea quando era in testa sino all'ultimo salto con 8.13, ma fu superato dall'australiano Liam Adcock autore del proprio personale di 8.34, il quale sarà uno dei suoi avversari di domani insieme al greco super campione di tutto Miltiadis Tentoglou, ai tre fortissimi giamaicani Wayne Pinnock, Carey McLeod e Tajay Gayle, allo svizzero Simon Ehammer, all'uzbeko Anvar Anvarov e al portoghese Gerson Baldé, tutti insieme all'azzurro nella top ten annuale della disciplina guidata proprio da Tentoglou con 8.46 sino all'8.25 di Anvarov.
Furlani, che vanta un personale di 8,38 realizzato in occasione dell'argento agli Europei di Roma 2024, ha ottenuto quale miglior salto annuale 8.37 al coperto in febbraio a Torun e 8.31 all'aperto a Rieti in maggio, mostrando sempre qualche difficoltà sulla pedana in virtù del cambio nella rincorsa portata dall'inizio dell'anno a 18 passi con preavvio, rispetto ai precedenti 16 senza, ma dando sempre la sensazione di poter trovare in qualsiasi momento un salto particolarmente lungo che potrebbe fare la differenza rispetto a qualsiasi avversario.
© Grana/Fidal
Nel getto del peso Leonardo Fabbri ritornerà sulla pedana della sua disciplina per confermare quanto di positivo fatto vedere nella Diamond League di Chorzow, dove ha chiuso in seconda posizione con 22.10, alla ricerca però di una stabilità di prestazione in quanto va evidenziato come dopo lo straordinario lancio a 22,82 di inizio agosto, nel corso degli Assoluti di Caorle quando ha fatto la miglior misura mondiale dell'anno, abbia avuto un pericoloso blackout nei due successivi impegni di Sollentuna in Svezia e Budapest in Ungheria, anche se nella prima circostanza è stato condizionato da un dolore alla mano che gli ha consentito solo un modesto tentativo a 18,43 e due nulli, mentre nella seconda solo tre nulli.
Nell'Athletissima di Losanna, dove sarà in gara anche il suo compagno di allenamento e connazionale Zane Weir, per lui avversari di spessore quali i cinque statunitensi Joe Kovacs, Josh Awotunde, Adrian Piperi, Roger Steen e Payton Otterdahl, quest'ultimo vincitore davanti a Fabbri in Polonia, il neozelandese Tom Walsh, il giamaicano Rajindra Campbell e il nigeriano Chukwuebuka Cornnell Enekwechi.
© Getty Images
L'ultimo azzurro in gara nel meeting svizzero sarà il primatista italiano dei 110 H Lorenzo Simonelli, reduce a sua volta dalla sfortunata prova nella Diamond League di Chorzow dove è stato squalificato per non aver superato un ostacolo che l'aveva sbilanciato compromettendo la sua corsa, apparso comunque in ottima condizione negli Assoluti di Caorle a inizio mese con il suo stagionale di 13"18, il quale affronterà lo spagnolo Enrique Llopis, lo svizzero Jason Joseph, il francese Just Kwaou-Mathey sceso recentemente a 12"99, lo statunitense Cordell Tinch leader stagionale mondiale con 12"87, ma anche i suoi connazionali Dylan Beard, Trey Cunningham e Jamal Britt.
© Getty Images
