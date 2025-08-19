Furlani nel lungo della Diamond League a Losanna contro i più forti specialisti del mondo

Per il 20enne campione del mondo indoor in stagione, titolo che ha coronato i suoi 5 podi consecutivi nelle principali competizioni internazionali dall'inizio del 2024, sarà di fatto il terzo impegno stagionale nella Diamond League dove non è mai riuscito nella sua pur giovanissima carriera a vincere, essendoci andato vicinissimo il 6 giugno scorso al Golden Gala Pietro Mennea quando era in testa sino all'ultimo salto con 8.13, ma fu superato dall'australiano Liam Adcock autore del proprio personale di 8.34, il quale sarà uno dei suoi avversari di domani insieme al greco super campione di tutto Miltiadis Tentoglou, ai tre fortissimi giamaicani Wayne Pinnock, Carey McLeod e Tajay Gayle, allo svizzero Simon Ehammer, all'uzbeko Anvar Anvarov e al portoghese Gerson Baldé, tutti insieme all'azzurro nella top ten annuale della disciplina guidata proprio da Tentoglou con 8.46 sino all'8.25 di Anvarov.