Nimbona terza nel Cross Gold di Pforzheim in Germania
L'azzurra di origini burundesi debutta nella stagione delle corse campestri con un ottimo piazzamento sulla strada degli Eurocross di Belgradodi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Elvanie Nimbona ha chiuso in terza posizione con il tempo di 23'19 il Cross Internazionale di Pforzheim in Germania, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour disputato su un tracciato di 7,5 km, a conferma di una eccellente condizione che l'aveva già vista vincitrice di due titoli italiani nelle scorse settimane sui 10 km in strada e sulla mezza maratona, nella gara vinta in volata dalla keniana Caren Chepchirchir con il tempo di 22'50, davanti alla burundese Francine Niyomukunzi seconda con 22'52.
Per la 28enne atleta l’azzurra di origini burundesi, un ottimo viatico in questa sua prima corsa campestre della stagione, sulla strada che porterà poi il 13 dicembre agli Eurocross di Belgrado, in un 2026 che l'ha vista indossare la maglia azzurra già in altre due eventi agonistici, i primi dopo la sua eleggibilità avvenuta a fine del 2025, in occasione della Coppa Europa sui 10.000 metri disputati in maggio a La Spezia dove è stata tredicesima, e della mezza maratona dei campionati del mondo su strada di Copenaghen a settembre dove si è piazzata ventunesima.
Nimbona, che ha gareggiato per tanti anni con la maglia del Burundi, si è allenata nella sua nazione di nascita sino al 2018 quando si è trasferita in Italia per essere seguita al Tuscany Camp di San Rocco a Pilli in provincia di Siena dal tecnico Giuseppe Giambrone, allenatore tra gli altri di Yohanes Chiappinelli e poi, dopo un breve ritorno in Burundi, si è definitivamente trasferita in Italia sposando nell'aprile 2024 Luigi Romano, diventato poi anche il suo tecnico, ottenenendo quindi la cittadinanza, mentre ha dovuto aspettare sino alla fine dell'anno successivo per poter vestire la maglia azzurra.
Nel 2026 ha stabilito i suoi personali sia sui 10 km in strada con il tempo di 32'11 a Valencia l'11 gennaio, che soprattutto sulla mezza maratona dove, a Berlino il 29 marzo, ha chiuso in 1h08'38 a soli undici secondi dal record italiano.