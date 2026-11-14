Nimbona terza nel Cross Gold di Pforzheim in Germania

Nimbona, che ha gareggiato per tanti anni con la maglia del Burundi, si è allenata nella sua nazione di nascita sino al 2018 quando si è trasferita in Italia per essere seguita al Tuscany Camp di San Rocco a Pilli in provincia di Siena dal tecnico Giuseppe Giambrone, allenatore tra gli altri di Yohanes Chiappinelli e poi, dopo un breve ritorno in Burundi, si è definitivamente trasferita in Italia sposando nell'aprile 2024 Luigi Romano, diventato poi anche il suo tecnico, ottenenendo quindi la cittadinanza, mentre ha dovuto aspettare sino alla fine dell'anno successivo per poter vestire la maglia azzurra.