Dakar 2026, primo oro per l'Italia: impresa di Poko Silvia Canape nel salto in lungo

"Sono felicissima di questa gara, è stata tosta perché ho aspettato fino all'ultimo salto per vincere questa medaglia - ha dichiarato Canape al termine -. Sono molto contenta di quello che ho dimostrato, di avere delle potenzialità fino all'ultimo salto e sono riuscita a essere concentrata fino all'ultimo. Poi ho avuto un tifo bellissimo da parte del team italiano, sono venuti fin qua anche mio padre e il mio coach. Avrò dei ricordi bellissimi, è stato bello farlo qua in Africa di cui io sono originaria. È stata tosta vedere come vivono qua, ma ho fatto anche tante amicizie con gli altri team. È stata proprio una bella esperienza, ci siamo divertiti tantissimo e rappresentare l'Italia è sempre bellissimo".