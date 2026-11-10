Dakar 2026, primo oro per l'Italia: impresa di Poko Silvia Canape nel salto in lungo

© italyphotopress | Poko Silvia Canape
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Il primo oro dell'Italia ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026 arriva dall'atletica leggera e porta la firma di Poko Silvia Canape. La 16enne azzurra, nata in Burkina Faso e cresciuta dai due anni in poi in Piemonte, ha conquistato la vittoria nel salto in lungo all'ultimo tentativo, con un 5.92 che le ha permesso di superare la marocchina Maria Saadi, argento con 5,89 metri, e l'austriaca Deborah Achleitner, bronzo con 5,72 metri.
"Sono felicissima di questa gara, è stata tosta perché ho aspettato fino all'ultimo salto per vincere questa medaglia - ha dichiarato Canape al termine -. Sono molto contenta di quello che ho dimostrato, di avere delle potenzialità fino all'ultimo salto e sono riuscita a essere concentrata fino all'ultimo. Poi ho avuto un tifo bellissimo da parte del team italiano, sono venuti fin qua anche mio padre e il mio coach. Avrò dei ricordi bellissimi, è stato bello farlo qua in Africa di cui io sono originaria. È stata tosta vedere come vivono qua, ma ho fatto anche tante amicizie con gli altri team. È stata proprio una bella esperienza, ci siamo divertiti tantissimo e rappresentare l'Italia è sempre bellissimo".