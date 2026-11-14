TENNIS

Sinner: "Mai avrei pensato di arrivare a certi livelli"

Il campione azzurro protagonista a Torino al fianco di Paolo Maldini: "La vittoria più grande è scegliere ciò che ti piace di più"

14 Nov 2026 - 18:04
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"Era impossibile immaginarsi tutto questo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli". Anche se non in campo, Jannik Sinner continua a essere protagonista a Torino alla vigilia dell'apertura delle Atp Finals 2026. "Giocavo a calcio e sciavo, vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con gli amici - racconta in occasione di un vento in centro città con al suo fianco una leggenda del calcio come Paolo Maldini - . Poi a 13 anni ho fatto la scelta del tennis: la vittoria più grande è scegliere ciò che ti piace di più, il risultato non si può controllare ma puoi controllare il divertimento".

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"Qua a Torino mi sono sempre trovato bene, è mio campo indoor e in cemento preferito: quando scendo in campo voglio dare sempre tutto, sento che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero", ha aggiunto.

E ancora: "I social sono una parte importantissima, puoi usarli in modo positivo, ma ci sono tante cose negative. Consiglio di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè, per me i social sono secondari, ma ognuno ha la sua visione".

Poi un aneddoto: "Quando ero in finale a Miami contro Hurkacz, la notte non ho dormito e chiuso occhio, ero nervosissimo perché volevo vincere un grande torneo. Il giorno dopo ho perso e questo mi ha fatto capire che riesco a gestire la sconfitta normalmente. Poi sono riuscito a vincere tornei più grandi".

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