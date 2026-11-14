TENNIS

Bufera Wta Finals, ancora tensioni tra Sabalenka e Svitolina: "Quei f…i ucraini"

14 Nov 2026 - 17:09
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© instagram | Aryna Sabalenka 
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Nuovo capitolo della tensione tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina, protagoniste di una rivalità che da tempo riflette anche le profonde divisioni geopolitiche tra Russia, Bielorussia e Ucraina. A sollevare il caso è stata la Federazione ucraina di tennis, che attraverso il proprio account ufficiale ha diffuso un video relativo alla sfida tra le due giocatrici alle Wta Finals. Secondo l'interpretazione fornita dall'organismo ucraino, Sabalenka, numero due del ranking mondiale, avrebbe pronunciato alcune espressioni offensive in russo, apparentemente riferite alla sua avversaria. Nelle immagini, la bielorussa sembra pronunciare frasi che, secondo la ricostruzione della federazione, potrebbero essere tradotte con "Quei f...i ucraini, per l'amor del cielo" oppure "Quella f....uta stronza ucraina, per l'amor del cielo".

Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione che al momento non risulta confermata da riscontri ufficiali. Non è dunque possibile stabilire con certezza né il contenuto delle parole pronunciate né il loro eventuale destinatario. La vicenda si inserisce in un rapporto tra Sabalenka e Svitolina da tempo caratterizzato da tensioni. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il circuito tennistico femminile è stato attraversato da divisioni e polemiche che hanno coinvolto soprattutto le giocatrici ucraine e le atlete russe e bielorusse. Una delle manifestazioni più evidenti di questo clima è il mancato saluto a rete al termine degli incontri: una scelta adottata dalle tenniste ucraine nei confronti delle avversarie russe e bielorusse e mantenuta anche da Svitolina nei confronti di Sabalenka. Proprio l'ultimo confronto alle Wta Finals ha aggiunto un nuovo episodio alla rivalità. A imporsi è stata l'ucraina, che ha sconfitto la bielorussa con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-1, conquistando una vittoria decisiva e determinandone l'eliminazione dalla fase a gironi. A chiudere la vicenda, almeno per il momento, è stata un'ulteriore provocazione pubblicata dalla stessa Federazione ucraina su X, con un riferimento polemico alla questione delle strette di mano.

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