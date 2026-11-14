Bufera Wta Finals, ancora tensioni tra Sabalenka e Svitolina: "Quei f…i ucraini"

Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione che al momento non risulta confermata da riscontri ufficiali. Non è dunque possibile stabilire con certezza né il contenuto delle parole pronunciate né il loro eventuale destinatario. La vicenda si inserisce in un rapporto tra Sabalenka e Svitolina da tempo caratterizzato da tensioni. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il circuito tennistico femminile è stato attraversato da divisioni e polemiche che hanno coinvolto soprattutto le giocatrici ucraine e le atlete russe e bielorusse. Una delle manifestazioni più evidenti di questo clima è il mancato saluto a rete al termine degli incontri: una scelta adottata dalle tenniste ucraine nei confronti delle avversarie russe e bielorusse e mantenuta anche da Svitolina nei confronti di Sabalenka. Proprio l'ultimo confronto alle Wta Finals ha aggiunto un nuovo episodio alla rivalità. A imporsi è stata l'ucraina, che ha sconfitto la bielorussa con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-1, conquistando una vittoria decisiva e determinandone l'eliminazione dalla fase a gironi. A chiudere la vicenda, almeno per il momento, è stata un'ulteriore provocazione pubblicata dalla stessa Federazione ucraina su X, con un riferimento polemico alla questione delle strette di mano.