Clemente Russo, il ritorno: sette giorni ed è battaglia

Manca una settimana al match dell'anno: Tatanka contro Momo Elmaghraby, il mondo della boxe italiana sta per fermarsi, appuntamento in seconda serata su Italia 1 sabato 21 novembre

13 Nov 2026 - 19:27
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