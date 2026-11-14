TENNIS

Atp Finals, Zverev: "Cobolli? Sarei felice di incontrarlo"

Il numero uno del mondo"ha parlato ai nostri microfoni in vista della Atp"Finals che scattano domani: "Ho lavorato tutta la vita per esserlo,"quindi mi voglio godere questo traguardo"

14 Nov 2026 - 13:00
02:28 
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Dal numero 1 al rapporto con l'Italia fino alla possibile sfida con Cobolli alle Atp Finals. Sono questi i principali temi toccati da Alexander Zverev durante il media day in vista del suo debutto a Torino, in programma domenica 15 novembre alle ore 14 contro Rafa Jodar. Sarà la prima partita che il tedesco giocherà alle Finals da numero 1 al mondo: "Sono numero 1 al mondo da 10 giorni, quindi per il momento la mia vita non è cambiata - ha spiegato -. In generale per un tennista non cambia molto, perché si continua sempre a lavorare. Devo dire che a Parigi mi sono sentito molto teso, ma adesso mi sento molto meglio e mi sto godendo il momento. Sono felice di essere il numero 1: ho capito di aver lavorato tutta la mia vita e tutta la mia carriera per esserlo, quindi mi voglio godere questo traguardo". 

Le Finals? "Il mio ricordo più bello è quando le ho vinte nel 2018. Ho sconfitto Federer in semifinale e Djokovic in finale. Penso sia difficile vivere emozioni più forti di questa. I miei risultati delle ultime settimane non sono stati i migliori, ma non sono un robot. Quando hai sempre una forte motivazione, alla fine ti senti un po' svuotato. Ora però sto bene e sono pronto a scendere in campo". 

Gli otto maestri illuminano Piazza San Carlo tra la folla: ovazione per Cobolli

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Sul rapporto con l'Italia: "La prima volta che ho giocato in Italia è stata per uno tra i tanti tornei Under 14 che ho fatto quando avevo 12 anni. Non mi ricordo di preciso, ma da ragazzo ho giocato in Italia. Era aprile e ho giocato con un freddo terribile e molto vento. Non mi ricordo nient'altro. In generale mi piace l'Italia, mi piacciono gli italiani e la loro energia. Loro sono molto emotivi e questo mi piace. Roma è la mia città preferita in assoluto nel mondo, amo la cultura italiana". 

Gli avversari: "Alcaraz sta giocando un tennis incredibile, è stato straordinario dal suo rientro. Però in realtà non sto pensando a lui, ma ai miei tre avversari nel girone. Il mio focus sono loro, poi vediamo quello che accadrà durante la settimana. Il mio obiettivo è giocare questo torneo, godermelo e divertirmi. Non darò mai per scontato il privilegio di essere tra i migliori otto giocatori del mondo. Cobolli? Sarei felice di incontrarlo. Credo sia migliorato tantissimo, dev’essere in credibile per lui essere sesto al mondo, spero che possa divertirsi in questo torneo con l’atmosfera e il pubblico di casa".

Il campione uscente però non ci sarà: "Mi sarebbe piaciuto affrontare Sinner anche per testarmi, nonostante mi abbia battuto tante volte… Spero di rivederlo presto in campo".

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