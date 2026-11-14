Atp Finals, Zverev: "Cobolli? Sarei felice di incontrarlo"

Sul rapporto con l'Italia: "La prima volta che ho giocato in Italia è stata per uno tra i tanti tornei Under 14 che ho fatto quando avevo 12 anni. Non mi ricordo di preciso, ma da ragazzo ho giocato in Italia. Era aprile e ho giocato con un freddo terribile e molto vento. Non mi ricordo nient'altro. In generale mi piace l'Italia, mi piacciono gli italiani e la loro energia. Loro sono molto emotivi e questo mi piace. Roma è la mia città preferita in assoluto nel mondo, amo la cultura italiana".