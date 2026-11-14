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Alcaraz: "L'Italia è speciale per me. Spero sia la volta buona per vincere questo torneo"

Lo spagnolo ha parlato ai nostri microfoni in vista della Atp Finals che scattano domani: "L'Italia è speciale per me, come giocare in casa"

14 Nov 2026 - 12:52
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Dalla nostalgia di Sinner alle condizioni del suo ginocchio, fino al rapporto con l'Italia e alla 'maledizione' Atp Finals. Sono questi i principali temi toccati da Carlos Alcaraz durante il media day in vista del suo debutto a Torino, in programma lunedì 16 novembre alle 14 contro Tiafoe. Lo spagnolo non ha mai vinto il Torneo dei Maestri, ma arriva a Torino da grande favorito: "Sono molto contento delle partite e dei tornei che abbiamo giocato dal ritorno in campo e soprattutto di essermi visto a un livello molto buono. Non mi sono mai sentito forte come nell’ultima parte di stagione. Le Finals? Chi lo sa, magari può essere la volta buona per vincere questo torneo che non ho mai vinto e che ogni anno è uno dei principali obiettivi”.

Il lungo stop: "Credo che la voglia di tornare nel circuito ha segnato il tempo trascorso lontano dalle competizioni, mi ha fatto capire quanto mi piace giocare a tennis e la voglia che avevo di tornare in campo. Con il mio staff abbiamo fatto un grande lavoro per poter competere al meglio e di partita in partita mi sono sentito sempre più a mio agio fino a che abbiamo raggiunto il livello che cercavamo. L’anno scorso sono arrivato in finale comportandomi molto bene, quest’anno mentalmente mi sento più fresco che mai. Vengo da un anno atipico che mi ha aiutato a essere competitivo in questa parte della stagione. Proverò a dare seguito agli ultimi tornei e speriamo che sia la volta buona per vincerlo”.

Sul rapporto con l'Italia: "Senza dubbio l’Italia è speciale per me, ho sempre ottenuto buoni risultati e successi ogni volta che sono venuto. Il pubblico qui ha grande passione per il tennis e non mi stupisce il momento che sta attraversando il tennis italiano con grandi giocatori come Sinner, Cobolli, Musetti e Berrettini. Ogni volta che vengo qui sento la passione e l’amore per il gioco e questo mi piace tantissimo, sembra di giocare in casa, mi trovo davvero molto bene e sento tanto sostegno. Non vedo l’ora di vedere tanti tifosi alle partite”.

Le condizioni: “Ho fatto qualche smorfia nell’allenamento con Cobolli, ma sono cose normali per chi gioca tante partite in pochi giorni. Il problema del ginocchio non preoccupa né me né il mio staff, cercherò si essere al top per competere al massimo".

Il grande assente: "Ovviamente mi mancano le battaglie con Sinner. Prima sono stato fuori io, adesso tocca a lui. Spero di rivederlo presto nel circuito perché ho voglia di sfidarlo”.

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