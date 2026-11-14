Alcaraz: "L'Italia è speciale per me. Spero sia la volta buona per vincere questo torneo"

Il lungo stop: "Credo che la voglia di tornare nel circuito ha segnato il tempo trascorso lontano dalle competizioni, mi ha fatto capire quanto mi piace giocare a tennis e la voglia che avevo di tornare in campo. Con il mio staff abbiamo fatto un grande lavoro per poter competere al meglio e di partita in partita mi sono sentito sempre più a mio agio fino a che abbiamo raggiunto il livello che cercavamo. L’anno scorso sono arrivato in finale comportandomi molto bene, quest’anno mentalmente mi sento più fresco che mai. Vengo da un anno atipico che mi ha aiutato a essere competitivo in questa parte della stagione. Proverò a dare seguito agli ultimi tornei e speriamo che sia la volta buona per vincerlo”.