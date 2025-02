La 18enne Elisa Valensin pronta senza nessuna pressione per i prossimi campionati italiani indoor assoluti

Elisa Valensin, specialista delle corse veloci sia sul piano che sugli ostacoli, è sicuramente una dei migliori talenti dell'atletica italiana, al punto che alla fine del 2024 la Federazione Italiana le ha conferito l'ambito riconoscimento di miglior giovane atleta femminile emergente dell'anno, in virtù dei suoi eccellenti risultati ottenuti nella stagione passata tra cui due ori agli europei under 18 in Slovacchia di luglio, nei 200 e nella staffetta svedese, ma anche vari primati nazionali sia nella sua categoria che in quella superiore degli under 20, dove tra l'altro ha pure partecipato contro avversarie più grandi di lei ai mondiali in Perù di agosto, conquistando la finale nei 400 e nella 4x400 metri.