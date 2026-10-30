L'Italia dell'atletica cresce e guarda avanti nella visione di Antonio La Torre

"Ricordo bene un certo scetticismo che ci fu dopo gli europei disputati in casa, quando si disse che era stato facile in quanto essendo l'anno olimpico, tanti atleti non si erano presentati o non erano al massimo della forma, perché pensavano all'appuntamento più importante di Parigi. Questo mi rende ancora più orgoglioso di quanto fatto a Birmingham, dove abbiamo ottenuto solo 2 medaglie in meno pur se sempre primi nel medagliere, e soprattutto facendo il paragone con gli Europei di Monaco di Baviera del 2022, altro anno non olimpico, nell'occasione fummo settimi con 10 podi in totale. Si, credo assolutamente sia stata la nostra definitiva consacrazione, una straordinaria dimostrazione di maturità agonistica, con l'ultimo successo già citato nella 4x400 maschile, proprio contro gli inglesi che ritengono tale staffetta più importante ancora di quella veloce."