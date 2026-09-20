Rivoluzione Keely Hodgkinson, la tuta totale fa storia: scienza, velocità e stile

© instagram | Keely Hodgkinson
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La campionessa olimpica degli 800 metri Keely Hodgkinson ha chiuso la stagione vincendo la tappa londinese di Athlos in 1:56.40, attirando l'attenzione globale per la tuta aerodinamica nera a copertura totale firmata Nike e sviluppata in un anno di lavoro.
Il meeting per sole atlete allo StoneX Stadium ha fatto da cornice al debutto del body a maniche e gambe lunghe, progettato per ridurre l'attrito dell'aria e regolare la temperatura corporea rendendo le atlete più veloci coprendo più pelle.
L'atleta britannica classe 2002 ha spiegato che la tuta unisce "scienza, velocità e moda" ma ha preteso come unico dettaglio non aerodinamico un'apertura sulla testa per far uscire la coda di cavallo in nome del motto "look good, feel good". Il prototipo testato in gara rappresenta l'anticipazione delle divise che la Gran Bretagna e altre selezioni potrebbero adottare in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.