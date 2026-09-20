Rivoluzione Keely Hodgkinson, la tuta totale fa storia: scienza, velocità e stile

L'atleta britannica classe 2002 ha spiegato che la tuta unisce "scienza, velocità e moda" ma ha preteso come unico dettaglio non aerodinamico un'apertura sulla testa per far uscire la coda di cavallo in nome del motto "look good, feel good". Il prototipo testato in gara rappresenta l'anticipazione delle divise che la Gran Bretagna e altre selezioni potrebbero adottare in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.