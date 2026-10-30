La Ferrari campione del Mondo è esposta a Milano

Gli appassionati e i tifosi milanesi di Ferrari avranno il privilegio di trovare in città la Regina dell'ultimo Mondiale Endurance (WEC). La vettura da competizione 499P, vincitrice per tre volte di fila della leggendaria 24 ore di Le Mans, sarà esposta dall'1 al 7 novembre alla Stazione Centrale, dove è stata allestita una specifica area tematica in vista della 6 ore di Monza.

Un'occasione speciale

La 499P è stata la vettura che ha riconsegnato a Ferrari il titolo di Campione del Mondo in una disciplina motorsport, riscrivendo le regole dei prototipi da durata. Il suo motore V6 ibrido ha dimostrato di essere superiore alla concorrenza, dominando e conquistando alcune tra le gare più difficili e complesse del mondo. Il 2025 è stato l'anno d'oro del progetto, con la doppia conquista di entrambi i trofei in palio tra costruttori e piloti.

Anche simulatore

Non si tratta soltanto di un'ammirazione "passiva" della vettura in una teca. Il pubblico di turisti, curiosi e tifosi vivrà un'esperienza immersiva grazie alle postazioni dedicate al videogioco Le Mans Ultimate. In questo modo sarà possibile sfidare amici o sconosciuti a bordo (seppure virtualmente) di una vettura da competizione. Mercoledì 4 novembre sarà invece possibile incontrare dal vivo i piloti Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco, a disposizione per foto e autografi.