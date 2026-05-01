Jacobs non si pone più limiti alla vigilia della stagione all'aperto sui 100 metri

Il 31enne velocista azzurro, nato a El Paso in Texas ma vissuto da quando aveva 2 anni in Italia a Desenzano con la madre, mentre il padre statunitense non li ha seguiti, ha raccontato nel corso della chiacchierata con la giornalista Hoara Borselli di essere in procinto di tornare in Italia e di non vedere l'ora di tornare in pista, sia a Savona ma soprattutto il 4 giugno a Roma, in occasione del Golden Gala che sarà il primo grand test per verificare la sua reale condizione, ma anche una grande emozione per l'atmosfera che si respira.