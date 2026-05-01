Curling, Mondiali doppio misto: Italia supera Giappone e vola in semifinale

01 Mag 2026 - 12:36

A Ginevra (Svizzera), i Campionati mondiali 2026 del doppio misto di curling, ufficialmente denominati Ace & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, hanno raggiunto la cruciale fase a eliminazione diretta. Nella mattinata di venerdì 1 maggio, l'Italia - rappresentata da Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro) - ha disputato il cosiddetto qualification game, ossia il match che metteva in palio l'accesso alle semifinali. Gli azzurri, secondi classificati nel gruppo B, hanno affrontato il Giappone (Koana/Aoki), attestatosi al terzo posto del Gruppo A, imponendosi all'extra end. La selezione italiana ha avuto il merito di rimontare uno svantaggio di tre punti materializzatosi dopo il terzo end, ribaltando l'esito dell'incontro sino al successo finale. Dunque, l'Italia avanza alle semifinali, centrando l'obiettivo minimo fissato alla vigilia della manifestazione iridata. Constantini/Mosaner torneranno sul ghiaccio alle ore 19:00 odierne per affrontare l'Australia (Tahli Gill/Dean Hewitt). In palio, un posto nella finale di sabato. 

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