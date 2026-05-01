Tennis, Internazionali: Sabalenka e Sonego in allenamento al Foro

01 Mag 2026 - 12:13

Fissato il primo allenamento della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka al Foro Italico in vista degli Internazionali BNL d'Italia 2026: sarà sul Centrale dalle 15 alle 17. Finalista a Roma nel 2024, battuta da Iga Swiatek, proverà a conquistare il suo primo titolo nel torneo. Per gli appassionati italiani, nella giornata di oggi, primo maggio si alleneranno tra gli altri Lorenzo Sonego, anche lui alla prima uscita al Foro dopo il Sardegna Open, Luca Nardi, Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini.

Ultimi video

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:24
MCH TENNIS COBOLLI-ZVEREV MCH

Cobolli si arrende a Zverev a Madrid in due set: le immagini

02:30
La magia della boxe

La magia della boxe

01:30
Inarrestabile Sinner

Inarrestabile Sinner

11:28
DICH INTEGRALE PRES. FPI D'AMBROSI SRV

D'Ambrosi: "Il pugilato è crescere i giovani, farlo in maniera sana e dargli un sogno"

01:18
MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

01:27
Madrid, Sinner sfida Rafa

Madrid, Sinner sfida Rafa

02:49
Franzoni emoziona

Franzoni emoziona

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:21
Alex Schwazer vola ancora

Alex Schwazer vola ancora

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Maratona, record mondiale

Maratona, record mondiale

01:23
A Madrid Sinner domina

A Madrid Sinner domina

00:43
MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

I più visti di Altri Sport

MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH TENNIS COBOLLI-ZVEREV MCH

Cobolli si arrende a Zverev a Madrid in due set: le immagini

Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

Inarrestabile Sinner

Inarrestabile Sinner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:59
F1: 32 anni senza Ayrton Senna da quel "maledetto" 1 maggio 1994 a Imola
12:36
Curling, Mondiali doppio misto: Italia supera Giappone e vola in semifinale
12:13
Tennis, Internazionali: Sabalenka e Sonego in allenamento al Foro
11:19
Vonn: "Mai provati dolori come questo, potrei non gareggiare più". Ma poi arriva l'acrobazia sulle stampelle...
09:08
Nba: playoff, avanzano Knicks e Timberwolves, Philadelphia e Boston a gara7