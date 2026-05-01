Tennis, Internazionali: Sabalenka e Sonego in allenamento al Foro
Fissato il primo allenamento della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka al Foro Italico in vista degli Internazionali BNL d'Italia 2026: sarà sul Centrale dalle 15 alle 17. Finalista a Roma nel 2024, battuta da Iga Swiatek, proverà a conquistare il suo primo titolo nel torneo. Per gli appassionati italiani, nella giornata di oggi, primo maggio si alleneranno tra gli altri Lorenzo Sonego, anche lui alla prima uscita al Foro dopo il Sardegna Open, Luca Nardi, Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini.