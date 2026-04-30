Sawe accolto da re in Kenya dopo il record alla Maratona di Londra

Ruto, che ha accolto Sawe nel palazzo presidenziale, ha definito l'evento "un momento cruciale nella storia della resistenza umana. Le generazioni future guarderanno al 26 aprile 2026 come al giorno in cui un uomo ha infranto una barriera fisica e psicologica, a lungo considerata insormontabile. E il nome per sempre associato a quel momento sarà quello di Sabastian Sawe", ha dichiarato il capo dello Stato, che ha paragonato l'impresa al primo allunaggio.