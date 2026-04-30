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© Getty Images |  Sabastian Kimaru Sawe
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Atletica

Sawe accolto da re in Kenya dopo il record alla Maratona di Londra

30 Apr 2026 - 12:21
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Accoglienza da re in Kenya per Sabastian Sawe. L'atleta, primo uomo a scendere sotto le due ore nella maratona, di ritorno da Londra dove ha compiuto la storica impresa è stato ricevuto a Nairobi dal presidente William Ruto. "Non l'ho fatto solo per me stesso, ma per tutti noi. E vorrei che tutti ne fossimo felici, affinché rimanga un record per tutti", le parole del recordman al suo arrivo in aeroporto.

Ruto, che ha accolto Sawe nel palazzo presidenziale, ha definito l'evento "un momento cruciale nella storia della resistenza umana. Le generazioni future guarderanno al 26 aprile 2026 come al giorno in cui un uomo ha infranto una barriera fisica e psicologica, a lungo considerata insormontabile. E il nome per sempre associato a quel momento sarà quello di Sabastian Sawe", ha dichiarato il capo dello Stato, che ha paragonato l'impresa al primo allunaggio.

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