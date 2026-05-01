F1: 32 anni senza Ayrton Senna da quel "maledetto" 1 maggio 1994 a Imola

Tre volte campione del mondo di Formula 1 con la McLaren (1988, 1990 e 1991), Senna è considerato uno dei più grandi piloti e sportivi di tutti i tempi, nonché una delle figure più rappresentative dell'automobilismo. È inoltre citato come un eroe nazionale nel suo Paese. Il brasiliano era un pilota completo sotto ogni aspetto, dalla messa a punto alla gestione delle gomme: seppe distinguersi nel corso della sua carriera soprattutto per la guida sul bagnato e la velocità in qualifica, caratteristica, quest'ultima, che gli consentì di detenere il record di pole position (65) dal 1989 al 2006.