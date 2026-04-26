ATLETICA

Nella Maratona di Londra per la prima volta nella storia un uomo sotto le 2 ore

Il fenomenale keniano Sawe vince in 1h59'30. Tra le donne l'etiope Assefa vince a sua volta con il nuovo record mondiale in prova solo donne

di Redazione Sprintnews
26 Apr 2026 - 13:55
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Il keniano Sebastian Sawe ha realizzato il nuovo record del mondo nella maratona di Londra con il fantascientifico crono di 1h59'30, prima volta nella storia di un atleta sotto la barriera delle due ore, superando il primato del compianto connazionale Kelvin Kiptum che corse in 2h00'35 a Chicago nel 2023.

Sensazionale anche la prestazione degli altri atleti sul podio, tutti e due sotto il vecchio primato del mondo come il vincitore, a iniziare dall’etiope Yomif Kejelcha, due volte argento mondiale sui 10.000 metri, al debutto assoluto in una gara sui 42,195 km, addirittura sceso anche lui sotto le due ore con il tempo di 1h59'41, mentre l'ugandese Jacob Kiplimo è stato terzo con tempo di poco superiore a tale barriera, 2h00'28, sino a oggi ritenuta quasi insuperabile. 

LA MARATONA FEMMINILE

L'etiope Tigist Assefa ha brillantemente difeso il titolo della 42,195 km nella capitale britannica, dopo il successo nell’edizione del 2025 quando realizzò il record del mondo in una gara soltanto femminile con 2h15’50, migliorando ancora questo limite con il tempo di 2h15'41 in una bellissima gara alla fine della quale ha staccato solo nell'ultimo km la keniana Hellen Obiri, secondo con il proprio personale nettamente polverizzato di 2h15'53, mentre al terzo posto si è piazzata la connazionale di quest'ultima, Joyciline Jepkosgei, in 2h15'55.

© Getty Images

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