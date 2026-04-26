Nella Maratona di Londra per la prima volta nella storia un uomo sotto le 2 ore

L'etiope Tigist Assefa ha brillantemente difeso il titolo della 42,195 km nella capitale britannica, dopo il successo nell’edizione del 2025 quando realizzò il record del mondo in una gara soltanto femminile con 2h15’50, migliorando ancora questo limite con il tempo di 2h15'41 in una bellissima gara alla fine della quale ha staccato solo nell'ultimo km la keniana Hellen Obiri, secondo con il proprio personale nettamente polverizzato di 2h15'53, mentre al terzo posto si è piazzata la connazionale di quest'ultima, Joyciline Jepkosgei, in 2h15'55.