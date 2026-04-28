Sawe, l’uomo dei miracoli: sotto le 2 ore a Londra con le scarpe-proiettile da 97 grammi

Berardelli descrive Sawa come un atleta dall’umiltà fuori dal comune, ogni due weekend torna a casa per occuparsi della famiglia e delle sue 70 capre: "Ha amato tanto la nonna che l’ha cresciuto. Domenica, nel ricordarla, ha pianto". "Fisiologicamente è unico, ma in lui c’è qualcosa di spirituale che non comprendo del tutto” confessa il coach. "Le scarpe, gli integratori, le metodologie di lavoro, lo staff che lo circonda: ha le condizioni migliori. Ma non bastano per spiegare quel che fa. Domenica ha corso gli ultimi 2195 metri in 5’51”. Fa 2’40” al km, roba da pista. E ha altri margini, considerando che l'1h58'' non è lontano".