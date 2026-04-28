atletica

Sawe, l’uomo dei miracoli: sotto le 2 ore a Londra con le scarpe-proiettile da 97 grammi

Il keniano ha riscritto il limite sui 42 km grazie a un segreto italiano ai piedi e ai consigli del suo coach, Claudio Berardelli

28 Apr 2026 - 12:58
1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La storia dell’atletica è cambiata per sempre con questo tempo: 1:59’30’’. Sabastian Sawe alla maratona di Londra è stato il primo uomo ad abbattere ufficialmente la barriera delle due ore nella competizione, trascinando con sé l’etiope Kejelcha (arrivato 11 secondi dopo) in un finale storico per il mondo dell'atletica.

Ma se le gambe sono quelle di un fenomeno, ai piedi c’era qualcosa che somiglia più al motore di una macchina di Formula 1 che a una calzatura: un gioiello che ha permesso non solo a Sawe, ma anche a Tigst Assefa di riscrivere il primato mondiale femminile (2:15’41’’). Le adidas Adizero Adios Pro Evo 3 sono un concentrato di tecnologia in soli 97 grammi, create dal team guidato dall’italiano Patrick Nava, rendendole le scarpe da corsa più leggere al mondo.

Dietro l’esplosione di Sawe c'è anche la mano di Claudio Berardelli, il tecnico bresciano che da oltre vent'anni vive in Kenya. Un sodalizio nato nel 2021 e culminato con il successo della maratona di Londra. "In allenamento abbiamo spinto ancor più del solito", ha raccontato Berardelli in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, svelando i carichi di lavoro indirizzati al keniota: “Per chilometri, nelle ultime sei settimane dai 200 in su con una punta di 241". Numeri che spiegano come Sawe sia riuscito a correre gli ultimi due chilometri a una media di 2’40’’ al km. 

Berardelli descrive Sawa come un atleta dall’umiltà fuori dal comune, ogni due weekend torna a casa per occuparsi della famiglia e delle sue 70 capre: "Ha amato tanto la nonna che l’ha cresciuto. Domenica, nel ricordarla, ha pianto". "Fisiologicamente è unico, ma in lui c’è qualcosa di spirituale che non comprendo del tutto” confessa il coach. "Le scarpe, gli integratori, le metodologie di lavoro, lo staff che lo circonda: ha le condizioni migliori. Ma non bastano per spiegare quel che fa. Domenica ha corso gli ultimi 2195 metri in 5’51”. Fa 2’40” al km, roba da pista. E ha altri margini, considerando che l'1h58'' non è lontano".

maratona londra
record

Ultimi video

01:28
Cobolli, che peccato!

Cobolli, che peccato!

01:32
Maratona, record mondiale

Maratona, record mondiale

01:23
A Madrid Sinner domina

A Madrid Sinner domina

00:43
MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

01:31
Sinner, ecco il Bernabeu

Sinner, ecco il Bernabeu

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

00:48
DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

01:08
MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

01:44
Maric, respiro profondo

Maric, respiro profondo

01:32
Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

01:44
Padel e un campione Nba

I grandi campioni si danno al Padel

02:12
MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

01:59
Scudetto donne a Gara 4

Scudetto donne a Gara 4

01:28
Cobolli, che peccato!

Cobolli, che peccato!

I più visti di Atletica

Maratona di Londra: stratosferico record del mondo di Sawe che vola sotto le 2 ore

Schwazer ottiene anche il minimo per gli Europei di Birmingham, ma per andarci servirà la deroga

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:03
Sinner, missione compiuta: si sbarazza di Norrie e centra i quarti di Madrid, ora Kopriva o Jodar
13:02
Volley, Velasco. "L'Italia come Brignone, giochi rilassata senza obbligo di vincere"
13:00
Sinner, dopo la vittoria la stilettata all'organizzazione: "Due match dopo le 20..."
 Sabastian Sawe
12:58
Sawe uomo dei miracoli: ha riscritto la maratona con le scarpe-proiettile
12:24
Dalla revoca-beffa al trionfo: ora è ufficiale, Mancini campione in Qatar con l'Al Sadd