Jacobs riparte dai 100 metri del meeting di Savona dove tutto è cominciato

Il rettilineo del Centro Polisportivo Giulio Ottolia della città ligure evoca sicuramente in Marcell bellissimi ricordi, poiché il 13 maggio 2021 ottenne il suo primo record italiano sui 100 metri con 9"95 corso in batteria, poi rinunciò alla finale per motivi precauzionali, sottraendo il primato a Filippo Tortu che lo deteneva con 9.99 dal 2018, primo italiano ad aver infranto tale barriera, ma si può certamente dire che a Savona nel 2016 è iniziata la carriera di Jacobs da velocista, quando ancora era più focalizzato nel salto in lungo, in occasione del suo primo successo nel meeting a cui hanno fatto seguito quelli del 2019 e del 2022, ultima sua presenza prima di quella della prossima edizione numero 15 dell'evento.