EUROPEI ATLETICA

Iapichino splendido oro nel lungo donne degli Europei con 7,00

La 24enne saltatrice azzurra conquista il primo grande titolo internazionale all'aperto, dopo quello sempre continentale al coperto nel 2025 ad Apeldoorn

di Redazione Sprintnews
16 Ago 2026 - 23:28
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© Grana/Fidal

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Larissa Iapichino ha vinto con la misura di 7,00 la finale del salto in lungo donne dei Campionati Europei di Birmingham, conquistando la medaglia d'oro al termine di una gara tiratissima sul filo dei centimetri, con la britannica Jasmin Sawyers seconda con 6.99, la francese Hilary Kpatcha terza con 6.98, mentre la portoghese Agate De Sousa è quarta con 6,96 e la tedesca Malaika Mihambo quinta con 6,94.

LE DICHIARAZIONI DI IAPICHINO

"Sono molto felice, anche se visto che sono sempre molto critica con me stessa posso dire che avrei voluto fare meglio dopo il primo salto. È stata una grandissima finale, di enorme livello, quasi una mondiale. Con questa vittoria posso dire di avere vinto tutti i titoli europei possibili compresi quelli giovanili, ma anche ottenuto un titolo che nemmeno mia madre aveva vinto e questo mi riempie di soddisfazione come famiglia. Tra l'altro essendo mia madre inglese di nascita vincere qui ha un significato particolare perché, anche se sono italiana al 100%, c'è sangue inglese dentro di me e questa nazione ha un suo significato particolare.Vorrei anche ringraziare tutte le persone che mi seguono ogni giorno, con particolare riguardo a mio padre e alla mia manager."

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