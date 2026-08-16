Iapichino splendido oro nel lungo donne degli Europei con 7,00

"Sono molto felice, anche se visto che sono sempre molto critica con me stessa posso dire che avrei voluto fare meglio dopo il primo salto. È stata una grandissima finale, di enorme livello, quasi una mondiale. Con questa vittoria posso dire di avere vinto tutti i titoli europei possibili compresi quelli giovanili, ma anche ottenuto un titolo che nemmeno mia madre aveva vinto e questo mi riempie di soddisfazione come famiglia. Tra l'altro essendo mia madre inglese di nascita vincere qui ha un significato particolare perché, anche se sono italiana al 100%, c'è sangue inglese dentro di me e questa nazione ha un suo significato particolare.Vorrei anche ringraziare tutte le persone che mi seguono ogni giorno, con particolare riguardo a mio padre e alla mia manager."