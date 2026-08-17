Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

Mantenendo fede al proverbio "ogni promessa è debito", l'azzurro Lorenzo Benati si è fatto rasare a zero i capelli biondi subito dopo aver conquistato la medaglia d'oro nella staffetta maschile 4x400 agli Europei di Birmingham, vinta insieme ai compagni Scotti, Sisto e Soudassi. Il video del 'taglio' post-gara, condiviso sui canali ufficiali di Atletica Italiana, ha immortalato il momento in cui l'atleta ha onorato la scommessa fatta con il compagno di nazionale Alessandro Sibilio, rinunciando alla sua chioma con grande entusiasmo e festeggiando così nel modo più singolare il prestigioso trionfo continentale.