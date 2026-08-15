Diaz oro nel triplo uomini degli Europei di Birmingham con un sensazionale 18,15

"Sono veramente molto contento, era un salto che cercavo da tempo che sapevo di valere, e finalmente sono riuscito a realizzarlo. Mi sono un po' emozionato dopo il primo tentativo con quel nullo che era lunghissimo, e ho cercato di controllarmi un po' per non fare altri sbagli, ma poi è venuto fuori quell'ottima misura. Alla fine avrei voluto incrementare ancora ma le condizioni non erano ideali per il freddo ma va molto bene così. Sono naturalmente soddisfatto per essermi preso la rivincita con Pichardo che aspettavo dall'anno scorso a Tokyo. Vorrei fare i complimenti a Dallavalle per quanto fatto e mi dispiace molto per Biasutti, perché non ha potuto fare la gara per l'infortunio."