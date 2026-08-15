Tamberi salta su un incredibile oro nell'alto degli Europei di Birmingham

"Sapevo di stare bene, in pochi ci credevano e in tanti mi davano per finito, ma oggi era una giornata speciale oltretutto, è il primo compleanno di mia figlia Camilla ed ero stufo che lei vedesse sempre il papà perdere da tutti. Sono molto contento anche per Matteo, lui è un grande campione con uno straordinario talento e certamente ha contribuito a fornirmi ulteriori stimoli in questi ultimi anni un po' difficili. Vorrei dare un messaggio a tutti quelli che credono di non potercela fare e che sia finita per loro, di non mollare mai e di non ascoltare nessuno a parte se stessi."