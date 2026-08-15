Tamberi salta su un incredibile oro nell'alto degli Europei di Birmingham
Super Gimbo conferma il titolo europeo di Roma con una straordinaria prestazione a 2,32. Bronzo di Fausto Desalu nei 200 metridi Redazione Sprintnews
© Getty Images
Gianmarco Tamberi ha conquistato con la misura di 2,32 una splendida e incredibile medaglia d'oro nella finale del salto in alto maschile dei Campionati Europei di Birmingham, al termine di una avvincente finale in cui il 34enne campione olimpico di Tokyo 2021 è tornato su eccellenti livelli dopo un paio di anni complicati dimostrando una considerevole crescita di condizione, mentre l'altro azzurro Matteo Sioli si è piazzato al terzo posto con 2,27 per la doppietta azzurra sul podio, con al secondo posto il favorito ucraino Oleh Doroshchuk fermatosi a 2,30.
Difficile prevedere un simile trionfale epilogo da parte del fenomenale saltatore azzurro, capitano della Nazionale, che prima di oggi aveva superato in stagione solamente 2.23, ma la sua carica agonistica e la capacità di trasformarsi nelle gare che contano è superiore a tutto, e nella serata dopo un esordio nel peggiore dei modi con un errore a 2.18, ha superato 2.23 e 2.27 alla prima, poi 2.30 e 2.32 alla seconda, e infine giustamente rinunciare a proseguire per festeggiare.
Per Tamberi che vanta un palmares leggendario avendo conquistato qualsiasi titolo esistente nei principali campionati internazionali, sia all'aperto che al coperto, si tratta del quarto oro continentale e del terzo consecutivo dopo Monaco di Baviera nel 2022 e Roma nel 2024, mentre il primo è stato ad Amsterdam nel 2016.
Bella ma sfortunata anche la prestazione del 20enne Sioli, che era arrivato a 2,30 senza nessun errore, ma dopo il primo a tale quota si è dovuto ritirare per un infortunio, mentre ha chiuso all'ottavo posto il terzo azzurro in gara Christian Falocchi con 2.18, quota di ingresso non superata dal quarto Edoardo Stronati.
LE DICHIARAZIONI DI TAMBERI
"Sapevo di stare bene, in pochi ci credevano e in tanti mi davano per finito, ma oggi era una giornata speciale oltretutto, è il primo compleanno di mia figlia Camilla ed ero stufo che lei vedesse sempre il papà perdere da tutti. Sono molto contento anche per Matteo, lui è un grande campione con uno straordinario talento e certamente ha contribuito a fornirmi ulteriori stimoli in questi ultimi anni un po' difficili. Vorrei dare un messaggio a tutti quelli che credono di non potercela fare e che sia finita per loro, di non mollare mai e di non ascoltare nessuno a parte se stessi."
© Getty Images
LE DICHIARAZIONI DI SIOLI
"Sono molto soddisfatto in ogni caso, certo ero venuto qui per giocarmela sino in fondo ma sono incidenti che possono capitare e sono veramente felice per la riconferma di Gimbo. Vorrei dedicare questa medaglia a mio nonno che purtroppo è mancato qualche giorno prima che partissi per la Gran Bretagna. Vorrei anche ringraziare tutto il mio staff che rende quello che è ormai diventato il mio lavoro, sempre piacevole e stimolante."
© Getty Images
Nella finale dei 200 metri maschili brillante medaglia di bronzo conquistata da Fausto Desalu, oro olimpico con la 4x100 a Tokyo 2021, terzo a pari merito in 20"26 con lo svizzero Timothé Mumenthaler, campione uscente, con il titolo che teoricamente viene assegnato al tedesco Owen Ansah primo in 19"96, ma è presumibile che molto presto gli venga tolto con la consegna dell'oro al britannico Zharnel Hughes secondo in 20"16, perché l'atleta ha corso nei campionati su iudice per un controllo antidoping saltato e quasi certamente sarà squalificato per tre anni.
LE DICHIARAZIONI DI DESALU
"Questa medaglia è il coronamento della mia pluriennale carriera. Dal 2014 sono in nazionale, ho fatto tre Olimpiadi, da Rio a Parigi. Ero sempre lì, ma finalmente ho ottenuto questa medaglia. Non è il metallo più bello, ma per me è come se fosse oro. Questa medaglia è la risposta a chi ha detto che la velocità italiana ha fatto un passo indietro."
Come anticipato, con grande probabilità il metallo per il velocista azzurro sarà nelle prossime settimane trasformato in argento. L'altro azzurro in gara, Filippo Dezza ha chiuso al traguardo in settima posizione con 20"58.
© Getty Images
Nella finale dei 400 ostacoli maschili, infine, trionfale cavalcata del norvegese primatista del mondo Karsten Warholm vittorioso con un eccellente 46"63, mentre l'azzurro Alessandro Sibilio, che negli Europei di Roma 2024 fu secondo proprio dietro lo scandinavo, ha chiuso ottavo in 49"83.