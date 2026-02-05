Battocletti nei 1500 metri del World Indoor Tour di Madrid in cerca di un nuovo primato

Ritorno in pista anche Eloisa Coiro che, negli 800 metri di Val de Reuil in Francia domenica scorsa, ha già realizzato il buon crono di 2'00"53 che le è valso il minimo per i mondiali di Torun e proverà a migliorarsi ancora, contro la fortissima svizzera Audrey Werro capace in quella gara di scendere a 1'57"49 di proprio personale e record nazionale, ma anche la polacca Anna Wielgosz e la slovena Anita Horvat, rispettivamente oro e bronzo agli ultimi europei indoor di Apeldoorn dove l'azzurra fu quarta.