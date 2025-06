Gout Gout strepitoso con 20"02 di primato australiano sui 200 metri

Nei 100 ostacoli donne vinti in 12"45 dalla nigeriana primatista del mondo Tobi Amusan, Elena Carraro chiude in sesta posizione con 13"01, mentre nella serie B degli 800 metri uomini Catalin Tecuceanu finisce in quarta posizione con il tempo di 1'45"42, ben lontano dal suo personale di 1'43"75 del 2024 a conferma della sua condizione non ancora ottimale, a causa della quale gli è stato preferito Francesco Pernici nella squadra italiana dei campionati europei a squadre di Madrid, con l'altro azzurro Giovanni Lazzaro quinto in 1'45"69 nella gara vinta dal polacco Filip Ostrowski in 1'44"74.