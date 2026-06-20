Fortunato supera Stano nei 10.000 di marcia della Finale Oro dei campionati di società
Nella prima giornata per l'assegnazione degli scudetti dell'atletica bellissima sfida tra i due principali specialisti azzurri. Diaz vittorioso nel triplo con 17,24di Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Francesco Fortunato ha vinto con il tempo di 38'48"31 la gara dei 10.000 metri di marcia della prima giornata della Finale Oro dei Campionati di Società, in corso di svolgimento nello stadio Raul Guidobaldi di Rieti, al termine di una bellissima gara combattuta testa a testa insieme a Massimo Stano, riuscendo a staccarlo solo negli ultimi 500 metri, con il campione olimpico dei 20 km di Tokyo 2021 che ha fermato il cronometro in 38'53"85.
Per il vincitore, che vestiva nell'occasione la maglia dell'Enterprise Sport&Service, l'ennesima dimostrazione di una grande condizione in una stagione già ricca di successi di grande prestigio anche a livello internazionale, ma estremamente confortante anche l'impressione fornita dal suo avversario, oggi in pista a difendere i colori Aden Exprivia Molfetta Dai Optical, ricordando come ai prossimi campionati europei di Birmingham ad agosto, i due gareggeranno rispettivamente sui 21,097 e 42,195 km, e di come entrambi abbiano grandi possibilità di lottare per il gradino più alto del podio.
L'atleta più atteso del primo atto valido per l'assegnazione degli scudetti dell'atletica, il campione del mondo indoor del salto triplo Andy Diaz, ha portato alla sua squadra della Libertas Unicusano Livorno i 12 punti con una facile vittoria grazie a una miglior misura di 17,24 realizzata al primo tentativo, per poi atterrare a 17.03, effettuare un nullo e rinunciare alle altre tre prove.
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Tra le altre più interessanti gare va segnalata la conferma dell'ottimo stato di forma della ventenne Celeste Polzonetti, argento nella finale NCAA di Eugene sui 100 ostacoli solamente una settimana fa, che rientrata in Italia da pochi giorni con evidenti problemi di stanchezza e jet lag, ha vinto con la maglia della Bracco Atletica la sua disciplina con il buon tempo di 12"94, davanti a Elena Carraro dell'Atl Brescia seconda in 13"02, e alla 17enne Alessia Succo della Studentesca Milardi terza in 13"23.
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Nei 100 metri, al femminile successo di Gloria Hooper dell'Atletica Brescia 1950 in 11"31 davanti alla 16enne Kelly Doualla del Cus ProPatria Milano seconda con lo stagionale di 11"37, mentre tra gli uomini sorpresa per la vittoria di Lorenzo Ianes che ha pareggiato il suo recente personale di 10"24, con la maglia dell'Athletic Club 96 Alperia, superando il favorito Samuele Ceccarelli, dell'Atletica Firenze Marathon secondo con 10"26.
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Sempre nell'ambito della marcia, ennesima conferma dell'infinito talento della 21enne Sofia Fiorini sui 5.000 metri, con l'atleta toscana della Libertas Unicusano Livorno nettamente vittoriosa con il tempo 21'30"45, davanti ad Alexandrina Mihai dell'Atletica Brescia 1950 seconda in 21'37"56, ricordando come anche queste due atlete saranno protagoniste ai prossimi campionati europei di Birmingham, con la poliedrica Fiorini impegnata sui 42,195 km dove partirà con grandi prospettive di vittoria, mentre Mihai sarà in gara nella 21,097.
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CLASSIFICA A SQUADRE DOPO LA PRIMA GIORNATA
Al maschile pari merito con 99 punti per Athletic Club 96 Alperia e Atletica Firenze Marathon, ma la prima ha potuto contare solo su 10 punteggi in quanto il proprio atleta dei 110 H è stato squalificato in partenza, mentre al femminile nettamente in testa l'Atletica Brescia 1950 con 106 punti, davanti alla Bracco Atletica seconda con 94.