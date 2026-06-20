Fortunato supera Stano nei 10.000 di marcia della Finale Oro dei campionati di società

Per il vincitore, che vestiva nell'occasione la maglia dell'Enterprise Sport&Service, l'ennesima dimostrazione di una grande condizione in una stagione già ricca di successi di grande prestigio anche a livello internazionale, ma estremamente confortante anche l'impressione fornita dal suo avversario, oggi in pista a difendere i colori Aden Exprivia Molfetta Dai Optical, ricordando come ai prossimi campionati europei di Birmingham ad agosto, i due gareggeranno rispettivamente sui 21,097 e 42,195 km, e di come entrambi abbiano grandi possibilità di lottare per il gradino più alto del podio.