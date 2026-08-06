Ufficiale: Forlan è il nuovo ct dell'Uruguay

Terzo miglior marcatore nella storia della nazionale sudamericana (36 gol in 112 partite), Forlan è stato nominato miglior giocatore dei Mondiali del 2010, dove ha guidato la sua squadra fino alle semifinali. Ha anche vinto la Copa America nel 2011, l'ultimo grande titolo dell'Uruguay. La sua carriera da allenatore è molto meno brillante: dopo la sua breve parentesi (11 partite) al CA Peñarol (prima divisione uruguaiana) nel 2020, ha allenato solo una squadra di seconda divisione, per 12 partite, l'anno successivo.