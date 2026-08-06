ATLETICA

Doualla vola in finale nei 100 metri donne dei Mondiali under 20 a Eugene

La 16enne velocista azzurra vince anche la semifinale e raggiunge il prestigioso obiettivo 30 anni dopo l'ultima azzurra. Tutte le gare e gli orari degli italiani

di Redazione Sprintnews
06 Ago 2026 - 07:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Kelly Doualla ha vinto con il tempo di 11"36 la propria semifinale dei 100 metri donne nei campionati del mondo under 20, in corso di svolgimento nel mitico stadio Hayward Field di Eugene in Oregon, e ha riportato dopo 30 anni dal 1996 quando riuscì nell'impresa l'attuale vice presidente federale Manuela Levorato, un'atleta italiana nella finale della più importante manifestazione giovanile esistente.

Nella gara disputata nella notte italiana, la fenomenale 16enne velocista azzurra, di origini camerunensi, ha peggiorato leggermente di 1 centesimo il crono della mattinata statunitense in batteria, realizzando globalmente il sesto tempo tra le nove finaliste, in un contesto ambientale complicato da un'aria pesante provocata da un vasto incendio avvenuto nell’area Est delle Cascade Mountains, i cui effetti si sono sentiti anche a Eugene a causa del vento.

Il miglior tempo delle tre semifinali è stato realizzato dalla statunitense Mia Maxwell con 11"13, seguita dalla due giamaicane Shanoya Douglas e Theianna Terrelonge con 11"21, dalla svizzera Xenia Buri con 11"23 e dall'altra USA gemella di Mia, Mariah Maxwell con 11"25, ma nell'atto conclusivo che si disputerà alle 20,35 della serata statunitense di gare del 6 agosto, le 5.35 della notte italiana seguente, il pronostico rimane apertissimo e anche la giovanissima azzurra potrebbe inserirsi nella lotta per il podio, se saprà esprimersi al meglio delle proprie possibilità senza eccessive ansie.

LE DICHIARAZIONI DI DOUALLA

"Stasera rispetto a stamattina c'è un'aria più afosa e ‘pesante’. Può essere anche colpa dell'incendio non lontano da qui perché hanno consegnato anche le mascherine a chi facesse fatica a respirare. Sono comunque felice perché sono approdata in finale, quindi non poteva andare meglio di così. La finale di domani? Spero di essere tranquilla, di non avere pensieri che mi disturbino: è una finale mondiale, non ho nulla da perdere, spero di viverla il più felicemente possibile e di giocarmela."

L'altra azzurra Carlotta Suppini, dopo aver realizzato il proprio personale in batteria con 11"57, è stata eliminata chiudendo la propria semifinale al sesto posto con 11"64.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

ORARI E GARE AZZURRI NELLA SECONDA GIONATA (SERATA ITALIANA DEL 6)

19.00: Peso F Qualificazione BERNARDIS, NALESSO
19.35: Lungo F Eptathlon MANFREDINI
19.41: 400 ostacoli F Batterie COPIELLO, FALLETI
20.05: Alto M Qualificazione MARZOLA, STORAI
20.27: 400 ostacoli M Batterie ARDIZZONE, MANCINI
21.00: Triplo M Qualificazione CROTTI, MANGANI
21.27: 4x100 mista X Batterie ITALIA
21.53: 400 F Batterie ABELLI, FRATTAROLI
22.13: Giavellotto F Eptathlon MANFREDINI
22.45: 400 M Batterie FUMAGALLI, MIORINI

ORARI E GARE AZZURRI NELLA SECONDA GIORNATA (NOTTE ITALIANA DEL 7)

3.05: Asta M Qualificazione SCALON
3.10: 800 F Eptathlon MANFREDINI
3.32: 1500 M Batterie CASONI, CAVAZZUTI
4.05: 1500 F Batterie COLARIETI, VEDOVATO
4.40: Peso F Finale ev. Bernardis, Nalesso
4.44: 400 M Semifinali ev. Fumagalli, Miorini
5.08: 400 F Semifinali ev. Abelli, Frattaroli
5.35: 100 F Finale DOUALLA

doualla
kelly doualla
finale
100 metri
donne
mondiali under 20
eugene

Ultimi video

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:26
Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

01:14
"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

01:27
Delusione in acque libere

Delusione in acque libere

01:27
Europei a Varese

Europei a Varese

01:33
A tutto Jacobs

A tutto Jacobs

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

00:25
MCH CAPPOTTATA RALLY FINLANDIA MCH

Terrore per Evans: si cappotta tre volte al Rally di Finlandia

00:43
MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

00:33
MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

01:16
Sioli e Inzoli, che salti

Sioli e Inzoli, che salti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

I più visti di Atletica

Doualla: obiettivo finale dei 100 metri nella prima giornata dei Mondiali under 20 a Eugene

Dezza: "Ho iniziato con l'atletica perché mi annoiavo in palestra"

Kelly Doualla, Monti: "Correva con uno zainetto sulle spalle"

ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Notizie del giorno
Vedi tutti
08:42
La nuova Audi RS6 potrebbe riservare una (sgradita) sorpresa
08:38
Inter-Dimarco, parte l'operazione-rinnovo: obiettivo 2030. Si complica Romero, Atletico in agguato
08:37
La Fifa si scusa per il progetto di apertura ai privati: "Un errore, gestione sbagliata"
08:32
Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna stampa
Salah, che accoglienza
08:11
Salah, che accoglienza