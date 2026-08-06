Doualla vola in finale nei 100 metri donne dei Mondiali under 20 a Eugene

"Stasera rispetto a stamattina c'è un'aria più afosa e ‘pesante’. Può essere anche colpa dell'incendio non lontano da qui perché hanno consegnato anche le mascherine a chi facesse fatica a respirare. Sono comunque felice perché sono approdata in finale, quindi non poteva andare meglio di così. La finale di domani? Spero di essere tranquilla, di non avere pensieri che mi disturbino: è una finale mondiale, non ho nulla da perdere, spero di viverla il più felicemente possibile e di giocarmela."