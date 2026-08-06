Doualla vola in finale nei 100 metri donne dei Mondiali under 20 a Eugene
La 16enne velocista azzurra vince anche la semifinale e raggiunge il prestigioso obiettivo 30 anni dopo l'ultima azzurra. Tutte le gare e gli orari degli italianidi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Kelly Doualla ha vinto con il tempo di 11"36 la propria semifinale dei 100 metri donne nei campionati del mondo under 20, in corso di svolgimento nel mitico stadio Hayward Field di Eugene in Oregon, e ha riportato dopo 30 anni dal 1996 quando riuscì nell'impresa l'attuale vice presidente federale Manuela Levorato, un'atleta italiana nella finale della più importante manifestazione giovanile esistente.
Nella gara disputata nella notte italiana, la fenomenale 16enne velocista azzurra, di origini camerunensi, ha peggiorato leggermente di 1 centesimo il crono della mattinata statunitense in batteria, realizzando globalmente il sesto tempo tra le nove finaliste, in un contesto ambientale complicato da un'aria pesante provocata da un vasto incendio avvenuto nell’area Est delle Cascade Mountains, i cui effetti si sono sentiti anche a Eugene a causa del vento.
Il miglior tempo delle tre semifinali è stato realizzato dalla statunitense Mia Maxwell con 11"13, seguita dalla due giamaicane Shanoya Douglas e Theianna Terrelonge con 11"21, dalla svizzera Xenia Buri con 11"23 e dall'altra USA gemella di Mia, Mariah Maxwell con 11"25, ma nell'atto conclusivo che si disputerà alle 20,35 della serata statunitense di gare del 6 agosto, le 5.35 della notte italiana seguente, il pronostico rimane apertissimo e anche la giovanissima azzurra potrebbe inserirsi nella lotta per il podio, se saprà esprimersi al meglio delle proprie possibilità senza eccessive ansie.
LE DICHIARAZIONI DI DOUALLA
"Stasera rispetto a stamattina c'è un'aria più afosa e ‘pesante’. Può essere anche colpa dell'incendio non lontano da qui perché hanno consegnato anche le mascherine a chi facesse fatica a respirare. Sono comunque felice perché sono approdata in finale, quindi non poteva andare meglio di così. La finale di domani? Spero di essere tranquilla, di non avere pensieri che mi disturbino: è una finale mondiale, non ho nulla da perdere, spero di viverla il più felicemente possibile e di giocarmela."
L'altra azzurra Carlotta Suppini, dopo aver realizzato il proprio personale in batteria con 11"57, è stata eliminata chiudendo la propria semifinale al sesto posto con 11"64.
© Grana/Fidal
ORARI E GARE AZZURRI NELLA SECONDA GIONATA (SERATA ITALIANA DEL 6)
19.00: Peso F Qualificazione BERNARDIS, NALESSO
19.35: Lungo F Eptathlon MANFREDINI
19.41: 400 ostacoli F Batterie COPIELLO, FALLETI
20.05: Alto M Qualificazione MARZOLA, STORAI
20.27: 400 ostacoli M Batterie ARDIZZONE, MANCINI
21.00: Triplo M Qualificazione CROTTI, MANGANI
21.27: 4x100 mista X Batterie ITALIA
21.53: 400 F Batterie ABELLI, FRATTAROLI
22.13: Giavellotto F Eptathlon MANFREDINI
22.45: 400 M Batterie FUMAGALLI, MIORINI
ORARI E GARE AZZURRI NELLA SECONDA GIORNATA (NOTTE ITALIANA DEL 7)
3.05: Asta M Qualificazione SCALON
3.10: 800 F Eptathlon MANFREDINI
3.32: 1500 M Batterie CASONI, CAVAZZUTI
4.05: 1500 F Batterie COLARIETI, VEDOVATO
4.40: Peso F Finale ev. Bernardis, Nalesso
4.44: 400 M Semifinali ev. Fumagalli, Miorini
5.08: 400 F Semifinali ev. Abelli, Frattaroli
5.35: 100 F Finale DOUALLA