Dezza verso gli Europei di Birmingham senza timori e con nuove ambizioni

"Io sono di Brembate Sopra e sino a quando ho frequentato il liceo, ho giocato a calcio per poi smettere dopo la maturità per motivi personali. In quel momento aveva 18 anni e non sapevo bene cosa fare, anche se giocando a pallone sulla fascia, molti miei allenatori mi avevano consigliato di provare con l'atletica dicendomi che ero più adatto, ma io non ero convinto di voler provare. Dalla fine del 2023 ai primi mesi del 2024 sono quindi andato in palestra per tenermi in forma ma mi annoiavo tantissimo, e allora ho cominciato nella primavera a frequentare la pista di Dalmine dove c'è l'Università che frequento, per poi trasferirmi quasi subito al Centro Sportivo di Bergamo che è il mio attuale luogo di allenamento."