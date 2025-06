Fabbri torna nettamente sopra i 22 metri nel peso del meeting di Lucca

Per Fabbri, che pure nel 2024 aveva vinto a Lucca con 22.59, una grandissima iniezione di fiducia dopo qualche difficoltà incontrata nelle prime uscite all'aperto, pur avendo in ogni caso lanciato a 21,63 a Zagabria il 22 maggio scorso, ma essendo rimasto un po' deluso dal settimo posto con 21,35 del Golden Gala, nell'ottica ovviamente di fare crescere sempre di più la condizione per affrontare nel miglior dei modi i campionati iridati di Tokyo a settembre.