Inter, Manu Koné è più di un'idea: contatti con la Roma, possibile operazione da 40 milioni

È ancora presto per dire se l'Inter abbia scelto di mollare Lookman, ma di certo c'è che il profilo di Koné è molto apprezzato in viale della Liberazione. Nella rosa dei nerazzurri manca un centrocampista con le caratteristiche del francese - corsa, rottura e recupero palla - a maggior ragione se Chivu volesse proseguire nella transizione dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Per le due maglie dietro al ruolo di prima punta, che sarebbe appannaggio di Lautaro e Pio Esposito, ci sarebbero Yoan-Ange Bonny e Marcus Thuram oltre a soluzioni come l'avanzamento di Davide Frattesi o l'impiego di un esterno come Nicola Zalewski o Luis Henrique.