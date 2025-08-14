Inter, Manu Koné è più di un'idea: contatti con la Roma, possibile operazione da 40 milioni

La trattativa può decollare: il ds Ausilio sta preparando l'offerta da far recapitare ai giallorossi
A 15 giorni dal gong finale, il mercato dell'Inter potrebbe prendere una piega inaspettata: i nerazzurri, in virtù anche dell'impasse con l'Atalanta sulla cessione di Ademola Lookman, hanno preso in considerazione l'idea di acquistare Manu Koné dalla Roma. Il centrocampista francese classe 2001 è stato offerto all'Inter e la dirigenza sta valutando la bontà di un affare che cambierebbe, e di molto, le strategie del club nelle ultime settimane della finestra estiva dei trasferimenti.
Inter e Roma sono in contatto per raggiungere un'intesa sulla valutazione del cartellino: con 40 milioni di euro più bonus il mediano transalpino potrebbe davvero raggiungere Milano e aiutare i capitolini a ultimare gli ultimi colpi, specialmente in attacco con Massara che vorrebbe effettuare il doppio colpo Bailey-Sancho. La trattativa con al centro Koné potrebbe decollare già nelle prossime ore: il ds Ausilio sta preparando l'offerta da far recapitare alla Roma per una trattativa che si prefigura come lampo. Se andasse in porto, l'Inter sposterebbe quindi sul 24enne il budget inizialmente stanziato per Lookman.
È ancora presto per dire se l'Inter abbia scelto di mollare Lookman, ma di certo c'è che il profilo di Koné è molto apprezzato in viale della Liberazione. Nella rosa dei nerazzurri manca un centrocampista con le caratteristiche del francese - corsa, rottura e recupero palla - a maggior ragione se Chivu volesse proseguire nella transizione dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Per le due maglie dietro al ruolo di prima punta, che sarebbe appannaggio di Lautaro e Pio Esposito, ci sarebbero Yoan-Ange Bonny e Marcus Thuram oltre a soluzioni come l'avanzamento di Davide Frattesi o l'impiego di un esterno come Nicola Zalewski o Luis Henrique.
In più, Pio Esposito e Yoan-Ange Bonny hanno brillato in queste prime uscite stagionali dando garanzie per il presente e per il futuro del reparto. Ecco perché l'acquisto di Lookman potrebbe non essere più visto come prioritario, soprattutto perché l'Atalanta continua a non fare il prezzo per il nigeriano e il tempo per trovare alternative è sempre meno.
La pista che porterebbe a Koné passa però, per forza di cose, dalla cessione di almeno un altro centrocampista: Asllani è con le valige in mano da più di un mese quando il ds Ausilio l'ha fatto fuori pubblicamente ("Deve cercarsi una nuova squadra"). Al momento l'albanese è il più vicino a una cessione con Torino e Bologna alla finestra. Ma per fare posto al classe 2001 probabilmente dovrebbe salutare anche un altro centrocampista e il primo degli indiziati sarebbe Piotr Zielinski. Difficile però trovare sistemazione al polacco a causa dello stipendio da 4,5 milioni netti e di una affidabilità fisica tutta da verificare. Di certo c'è che l'Inter ha deciso di regalare un grande colpo ai propri tifosi: se non sarà Lookman, potrebbe essere proprio Manu Koné.
