Fabbri super star delle gare maschili negli assoluti indoor. Diaz rinuncia a titolo precauzionale

Mattia Furlani è già con la testa ad Apeldoorn per gli europei al coperto, dove proverà a conquistare il primo grande trofeo assoluto della sua ancor giovanissima carriera, ma la gara del salto in lungo rivestirà in ogni caso estremo interesse per la presenza di un altro straordinario talento, il 16enne Daniele Inzoli che forse gareggerà anche nei 60 metri dove ha vinto il titolo under 18, il quale per la prima volta affronterà in competizione diretta il 19enne fratello Francesco, recente campione italiano under 23 con il personale di 7.69, ma il miglior accredito ce l'ha Reda Chahboun con 7.97 e nella lotta per le prime posizioni potrebbe inserirsi anche l'altro 19enne Riccardo Mancini autore in stagione di 7,71.