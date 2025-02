Le principali sfide femminili dei campionati italiani indoor di Ancona

Zaynab Dosso ha già mostrato una eccellente condizione sui 60 metri, tra l'altro superando pochi giorni fa a Torun per la prima volta in carriera la fortissima polacca Ewa Swoboda con un ottimo 7"05 che l'ha avvicinata di tre centesimi al suo primato nazionale, per cui la sua gara agli italiani sarà solo un test per tenere alta la forma in vista dei prossimi fondamentali impegni quali gli Europei e i Mondiali al coperto di marzo, in Olanda e in Cina, dove certamente potrà giocare un ruolo primario con fondate ambizioni di podio. L'atleta che in qualche modo avrebbe potuto leggermente impensierirla, la fenomenale 15enne Kelly Doualla capace in stagione di correre in 7"19, non sarà presente per un problema muscolare all'adduttore, per cui la lotta per le altre posizioni sul podio sarà tra le staffettiste azzurre Arianna De Masi, Gloria Hooper, Johanelis Herrera, non dimenticando due giovani emergenti quali Gaya Bertello e Alice Pagliarini, recenti campionesse italiane sulla distanza under 20 e under 23.