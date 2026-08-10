Europei Atletica: Zaynab Dosso settima nella finale dei 100 metri

10 Ago 2026 - 23:16
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Niente podio per Zaynab Dosso agli europei di atletica nella finale dei 100 metri. L'azzurra chiude settima nella finale vinta dalla britannica Any Hunt. Dosso è protagonista di una buona partenza, ma non riesce poi a sviluppare la gara e chiude in 11,12, lontana dalla zona medaglie. Hunt si prende il titolo in 11,00, precedendo la polacca Ewa Swoboda, argento in 11,02, e la belga Delphine Nkansa, bronzo con il nuovo record personale di 11,06. Quarta Géraldine di Tizio-Frey in 11,07, mentre Dina Asher-Smith e Patrizia van der Weken chiudono entrambe in 11,10.

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