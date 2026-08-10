Europei Atletica: Zaynab Dosso settima nella finale dei 100 metri

Niente podio per Zaynab Dosso agli europei di atletica nella finale dei 100 metri. L'azzurra chiude settima nella finale vinta dalla britannica Any Hunt. Dosso è protagonista di una buona partenza, ma non riesce poi a sviluppare la gara e chiude in 11,12, lontana dalla zona medaglie. Hunt si prende il titolo in 11,00, precedendo la polacca Ewa Swoboda, argento in 11,02, e la belga Delphine Nkansa, bronzo con il nuovo record personale di 11,06. Quarta Géraldine di Tizio-Frey in 11,07, mentre Dina Asher-Smith e Patrizia van der Weken chiudono entrambe in 11,10.