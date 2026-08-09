Fabbri cerca il secondo oro consecutivo nel peso degli Europei di Birmingham
Dosso impegnata nei 100 donne, Furlani nelle qualificazioni del lungo. 31 azzurri in 14 discipline nella prima giornata dell'evento continentaledi Ferdinando Savarese
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Leonardo Fabbri sarà l'atleta azzurro più atteso nella prima giornata della 27esima edizione dei Campionati Europei di atletica, che si svolgeranno a Birmingham in Gran Bretagna da domani 10 al 16 agosto, presentandosi nella gara di getto del peso maschile da favorito assoluto in cerca del suo secondo titolo continentale consecutivo, dopo quello di Roma 2024 con la misura di 22,45.
Il 29enne pesista fiorentino, allenato da Paolo dal Soglio, reduce da un'eccellente stagione che lo vede in testa alle graduatorie mondiali con il fantastico lancio a 22,74 realizzato in occasione della vittoria nella Diamond League di Eugene a inizio luglio, scenderà in pedana già nella mattinata di domani per le qualificazioni e poi affronterà la più che presumibile finale nella serata, in una prova che vedrà impegnati oltre a lui altri tre azzurri quali il suo compagno di allenamento, l'italo sudafricano Zane Weir, tornato recentemente a ottimi livelli sino a 21,42 che rappresenta la seconda prestazione europea 2026 e quindi lo pone nella condizione di lottare certamente per un podio, senza dimenticare l'italo statunitense Nick Ponzio a sua volta quinto in Europa con 21.23, e Riccardo Ferrara.
Tra i principali avversari degli azzurri o svedese Wictor Petersson che occupa il terzo posto nelle liste stagionali continentali con 21.38 m, il polacco Konrad Bukowiecki quarto con 21.34, il britannico Scott Lincoln, il romeno Andrei Toader e il ceco Tomáš Staněk.
LE DICHIARAZIONI DI FABBRI ALLA VIGILIA
"A Birmingham vado con un unico grande obiettivo: difendere il mio titolo europeo. Rispetto a qualche anno fa la mia mentalità è cambiata radicalmente. Non mi accontento più solo di salire sul podio, perché so quanto valgo e so che se faccio le cose per bene, la medaglia d'oro è alla mia portata. La cosa che mi rende più orgoglioso in questa stagione è la costanza. Lanciare regolarmente sopra i 22 metri in ogni gara ti dà una sicurezza interiore pazzesca. Abbiamo lavorato molto sul ritmo in pedana e sulla velocità di uscita dell’attrezzo. Sento che le gambe rispondono al massimo e che la spallata da record può arrivare in qualsiasi momento. Adoro l'atmosfera dei grandi campionati e il pubblico del Regno Unito è sempre fantastico con i lanciatori. La pressione c'è, ma è una pressione positiva, quella che ti fa venire la bella carica agonistica. In pedana mi diverto e quando mi diverto riesco a esprimere la mia miglior versione. Non vedo l'ora di entrare in gara."
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Zaynab Dosso, campionessa mondiale dei 60 metri indoor in una stagione invernale chiusa da imbattuta sulla distanza, sarà sui blocchi dei 100 metri donne nella prima serata degli Europei, per le semifinali che dovrebbero consentirle di disputare poco meno di due ore dopo, nell'ultima gara della giornata, una finale in cui dovrà esprimersi al meglio delle proprie potenzialità per confermare, o al limite migliorare, il terzo posto di Roma 2024.
La 27enne atleta emiliana, di origini ivoriane, allenata a Roma da Giorgio Frinolli, non è infatti riuscita ancora nella stagione all'aperto a esprimersi secondo le aspettative della vigilia, e il suo miglior crono realizzato all'aperto di 11"07 a maggio nel Meeting di Savona, la pone al decimo posto in Europa tra le iscritte, per cui bisognerà vedere se riuscirà nell'appuntamento outdoor più importante dell'anno, a ritrovare i giusti meccanismi e le sensazioni ideali.
Tra le candidate al titolo che si sono espresse meglio sinora la svizzera Géraldine Frey Di Tizio, dotata del miglior accredito di 10"96 di migliore prestazione stagionale europea, la britannica velocista di casa Amy Hunt autrice di 10"97 nel 2026, 1 centesimo meglio della polacca Ewa Swoboda tornata a eccellenti livelli con 10"98, ma tante sono le atlete che possono inserirsi nella lotta quantomeno per un podio, e anche per un posto in finale, ricordando come l'Italia avrà in gara pure Gloria Hooper che inizierà dalle batterie della mattinata.
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Il salto in lungo maschile sarà la terza disciplina da seguire con la massima attenzione, per quanto riguarda i colori azzurri nel Day 1 degli Europei, con le qualificazioni a mezzogiorno in cui sarà impegnato l'azzurro campione del mondo outdoor Mattia Furlani, rientrato in gara da poche settimane dopo il brutto infortunio di maggio a Xiamen nella Diamond League, in occasione del suo nuovo primato di 8.43.
Impossibile sapere le reali condizioni di forma del 21enne fenomeno azzurro, tornato a gareggiare il 10 luglio a Montecarlo con un miglior salto di 8.01, per poi preferire tornare ad allenarsi, in una competizione dove tanti saranno gli avversari di enorme spessore tecnico, a iniziare ovviamente dal greco super campione in carriera di tutto, Miltiadis Tentoglou, tornato dopo un 2025 in leggera flessione, a livelli straordinari con il recente personale e primato nazionale di 8.66, nettissimo favorito della vigilia, ma in grande spolvero si presenteranno anche lo svizzero multiplista Simon Ehammer, balzato sino a 8.51, e il bulgaro Bozhidar Saraboykov, anche lui miglioratosi recentemente con 8.49, entrambi a loro volta con i rispettivi record nazionali.
Tra gli altri possibili candidati quantomeno alla finale, il portoghese Gerson Baldé oro ai mondiali indoor lo scorso marzo, il tedesco Simon Batz, il serbo Luka Bošković, gli spagnoli Lester Lescay ed Eusebio Cáceres, ma anche la rivelazione italiana dell'anno, il 21enne Francesco Inzoli, fratello maggiore del nuovo campione del mondo under 20, miglioratosi nell'ultimo mese sino a 8.27 con una crescita di condizione notevole.
LE DICHIARAZIONI DI FURLANI DELLA VIGILIA
"Ho dovuto ritrovare la fiducia nei miei mezzi dopo l’infortunio muscolare. La rinuncia agli Assoluti mi ha permesso di concentrarmi esclusivamente sulla tecnica per presentarmi al top della condizione a Birmingham. Voglio provare a migliorare il secondo posto di Roma 2024. Ho poche armi ma le userò tutte. Vietato arrendersi. Tentoglou mi ha insegnato che si deve sempre lottare anche quando non si è al massimo."
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Nella quarta finale della giornata sarà impegnata la staffetta 4x400 mista dove, al maschile scenderanno in pista certamente Luca Sito e Mohamed Soudassi, qualificati per la prova individuale, ma a cui è stato evidentemente chiesto di rinunciare, in quanto le batterie maschili sono previste nella mattinata, e in tal modo saranno all'apice delle loro possibilità, insieme alla due atlete femminili che saranno quasi certamente Anna Polinari e Alice Mangione, che potranno invece disputare senza problemi le loro prove individuali con la prima in pista nelle semifinali di giovedì, e la seconda nelle batterie di mercoledì.
ORARIO ITALIANO GARE AZZURRI DEL 10 AGOSTO
Sessione mattutina
11.35: Peso F Qualificazione - Anna Musci, Sara Verteramo
11.40: Martello M Qualificazione (Gr. A) - Giorgio Olivieri
11.45: 800 M Batterie - Giovanni Lazzaro, Catalin Tecuceanu, Francesco Pernici
12.25: 100 F Batterie - Gloria Hooper
12.30: Lungo M Qualificazione - Mattia Furlani, Francesco Inzoli
12.55: 400 M Batterie - Lorenzo Benati
13.20: Martello M Qualificazione (Gr. B) - ev. Olivieri
13.35: 400 ostacoli F Batterie - Rebecca Sartori
13.40: Peso M Qualificazione - Leonardo Fabbri, Riccardo Ferrara, Nick Ponzio, Zane Weir
Sessione serale
20.03: Peso F Finale ev - Musci, Verteramo
20.10: Martello F Qualificazione (Gr. A) - Sara Fantini, Rachele Mori
20.35: 100 ostacoli F Batterie - Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti
20.55: Triplo F Qualificazione - Dariya Derkach, Erika Saraceni
21.10: 100 F Semifinali - Zaynab Dosso, ev. Hooper
21.33: Peso M Finale ev. Fabbri, Ferrara, Ponzio, Weir
21.38: Martello F Qualificazione (Gr. B) ev. - Fantini, Mori
21.40: 5000 M Finale - Francesco Guerra, Sebastiano Parolini, Konjoneh Maggi
22.00: 3000 siepi F Batterie - Gaia Colli
22.40: 4x400 mista X Finale - Italia
22.50: 100 F Finale ev. - Dosso, Hooper