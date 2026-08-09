Fabbri cerca il secondo oro consecutivo nel peso degli Europei di Birmingham

"A Birmingham vado con un unico grande obiettivo: difendere il mio titolo europeo. Rispetto a qualche anno fa la mia mentalità è cambiata radicalmente. Non mi accontento più solo di salire sul podio, perché so quanto valgo e so che se faccio le cose per bene, la medaglia d'oro è alla mia portata. La cosa che mi rende più orgoglioso in questa stagione è la costanza. Lanciare regolarmente sopra i 22 metri in ogni gara ti dà una sicurezza interiore pazzesca. Abbiamo lavorato molto sul ritmo in pedana e sulla velocità di uscita dell’attrezzo. Sento che le gambe rispondono al massimo e che la spallata da record può arrivare in qualsiasi momento. Adoro l'atmosfera dei grandi campionati e il pubblico del Regno Unito è sempre fantastico con i lanciatori. La pressione c'è, ma è una pressione positiva, quella che ti fa venire la bella carica agonistica. In pedana mi diverto e quando mi diverto riesco a esprimere la mia miglior versione. Non vedo l'ora di entrare in gara."