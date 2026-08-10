Gli Europei di Furlani finiscono su una sedia a rotelle

Finisce al primo salto di qualificazione l'Europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro delle Fiamme Oro nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra e ha fatto subito intendere con una smorfia di dolore che non poteva proseguire la sua gara. L'azzurro - che aveva saltato 7.73 - è uscito dallo stadio in carrozzina. Il campione del mondo in carica si era fatto male a fine maggio nella gara di Diamond League in Cina a Xiamen al bicipite femorale del ginocchio destro. Ora deve fare i conti con una ricaduta a due mesi e mezzo da quello stop.