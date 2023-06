Europei atletica a squadre, Tamberi torna con l'oro: vittoria al debutto stagionale

ATLETICA

Gimbo, da vero capitano, trascina la squadra azzurra e conquista la medaglia più preziosa in Polonia: "Qualcuno non crdeva in me...". La Fidal: "Parole fuori luogo"

© Getty Images Gianmarco Tamberi è oro nel salto in alto agli Europei a squadre di atletica in corso a Chorzow. L'olimpionico e capitano della squadra azzurra, al debutto stagionale, si è imposto con la misura di 2.29 ottenuta al primo tentativo. Gimbo è tornato oggi a gareggiare per la prima volta dal 7 settembre 2022, quando si era imposto alla Diamond League a Zurigo con 2,34. Alle spalle di Tamberi hanno chiuso il belga Thomas Carmoy, argento con 2.29 ottenuto al secondo tentativo, e il polacco Norbert Kobielski, bronzo con 2.26.

Tamberi all'ultimo tentativo ha provato a superare la misura di 2.34 senza riuscirvi. Grazie alla sua vittoria, l'Italia consolida il primo posto nella classifica degli Europei a squadre.

TAMBERI: "GOLDEN GALA? NON MI HANNO INVITATO..."

E nel corso delle interviste, ai microfoni della Rai Gimbo Tamberi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa festeggiando l'oro: "Fino all'ultimo non sapevo se venire, ma mi sono sentito in dovere da capitano per portare più punti possibili. Ieri prima di dormire ho guardato la classifica per vedere dov'eravamo e mi sono sentito in dovere di vincere e fare punti. Ottimo inizio di stagione per le sensazioni che ho avuto, non ho voluto rischiare. Complimenti a tutti, una squadra pazzesca. Il debutto più bello? È uno dei migliori perché era uno di quei titoli che mi mancava insieme ai Mondiali outdoor. Ho una condizione fisica pazzesca al momento, tra elasticità e velocità. Sto aggiustando delle cose, non ho problemi fisici e sono molto fiducioso. Volevo iniziare al Golden Gala, ma non ho ricevuto l'invito e forse con questa vittoria capiranno che il capitano, nonostante i 31 anni, c'è ancora e può dire la sua".

FIDAL, MEI: "PAROLE FUORI LUOGO; CADUTA DI STILE"

Pronta la risposta della Fidal, tramite il presidente Stefano Mei. "Al primo evento dopo nove mesi, dopo aver vinto una gara straordinaria come quella di oggi, penso che l'ultima cosa che dovrebbe fare Gimbo è tornare a parlare di una gara che non ha avuto problemi: lui ha fatto una trattativa con l'organizzazione, non è andata a buon fine, e non è venuto a saltare al Golden Gala. Sembra che si stia mettendo nella fila di chi non è stato invitato, mi sembra fuori luogo", ha detto. Mei poi ha aggiunto: "Ha chiesto troppo? Prosaico parlare di soldi".