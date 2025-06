Jacobs debutta sui 100 metri di Turku dove l'anno scorso vinse in 9"92

Marcell Jacobs tornerà finalmente sui blocchi dei 100 metri per il suo debutto stagionale all'aperto in occasione dei Paavo Nurmi Games di Turku in Finlandia programmati domani 17 giugno, tappa Gold del Continental Tour 2025, evento dove il velocista azzurro nella passata edizione si è imposto con un significativo crono di 9"92 in finale dopo aver corso la batteria in 9"99, tempi che gli hanno dato certamente grande fiducia nell'ottica della successiva partecipazione alle Olimpiadi di Parigi dove, pur non essendo riuscito a difendere il titolo olimpico di Tokyo 2021, ha disputato la più veloce finale a cinque cerchi di tutti i tempi chiudendo in quinta posizione con 9"85 dopo aver fatto 9"92 in semifinale.