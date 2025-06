Mondiale per Club: debutto ok per il Chelsea, 2-0 al Los Angeles FC

Tra le big europee impegnate nel Mondiale per Club c'è anche il Chelsea, che non sbaglia al debutto nel gruppo D e ad Atlanta batte 2-0 i californiani del Los Angeles FC, non senza un briciolo di apprensione. I detentori della Conference League partono forte e con Nicolas Jackson vanno vicini al vantaggio, mentre al 18' è Madueke a impegnare l'ex Tottenham Lloris. Al 34', però, si concretizza l'1-0: lancio proprio di Jackson per Pedro Neto, che controlla, manda a terra Hollingshead con una finta e di sinistro la mette sul primo palo. Nella ripresa, però, il Los Angeles FC, arrivato al Mondiale dopo lo spareggio col Club America, spaventa Maresca, con Sanchez che a inizio secondo tempo deve salvare di piede su Bouanga. Le sostituzioni fatte subito dopo l'intervallo, però, cambiano la partita: non tanto quella degli americani, visto che l'ex Giroud (che entra dopo diversi minuti dato che non si trovava la sua maglietta) non ha gradi occasioni per incidere, quanto l'ingresso di Enzo Fernandez. Entrato al posto di Lavia, al 79' riceve il cross dalla destra dell'esordiente Delap (arrivato dall'Ipswich e partito dalla panchina), stoppa e batte Lloris per il 2-0 che, di fatto, chiude la partita. L'ultima emozione è il sinistro del migliore in campo, Pedro Neto, che accarezza la traversa nell'azione che porta al triplice fischio. Pur non brillando, il Chelsea si porta a casa una partita non scontata e indirizza subito il girone: nel prossimo turno contro il Flamengo potrebbe già ipotecare il primo posto del gruppo D.