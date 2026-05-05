Playoff Nba: Knicks dominano, Minnesota ok al fotofinish

05 Mag 2026 - 08:40

Si alza il sipario sul secondo turno dei playoff NBA con due gare-1 che offrono subito indicazioni nette e un finale al cardiopalma. A Est, New York travolge Philadelphia senza lasciare spazio a repliche, mentre a Ovest Minnesota espugna San Antonio al termine di una sfida combattuta fino all'ultimo possesso. Al Madison Square Garden non c'è partita: i Knicks superano 137-98 i 76ers portandosi sull'1-0 nella serie. La squadra di casa indirizza il match già nel primo tempo, chiuso con un vantaggio superiore ai venti punti, trasformando la ripresa in un lungo garbage time. Protagonista assoluto è Jalen Brunson, che mette a referto 35 punti con percentuali eccellenti, segnandone 27 già nei primi due quarti. Accanto a lui brilla anche OG Anunoby con 18 punti quasi senza errori al tiro. Philadelphia, invece, appare scarica dopo la battaglia di gara-7 contro Boston: l'attacco non trova ritmo e le difficoltà al tiro di Tyrese Maxey e Joel Embiid, unite alle 19 palle perse complessive, pesano in maniera decisiva sull'andamento della gara. Ben più equilibrata la sfida tra San Antonio e Minnesota, con i Timberwolves che si impongono 104-102 e strappano il fattore campo. Decisivo il finale punto a punto, in cui Julius Randle si prende la scena sfruttando i mismatch offensivi e chiudendo con una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. Importante anche il rientro anticipato di Anthony Edwards, che parte dalla panchina ma contribuisce con 18 punti tirando con grande efficienza, pur pagando nel finale un calo fisico. Gli Spurs sfiorano la rimonta negli ultimi minuti, ma la tripla sulla sirena di Julian Champagnie non trova il bersaglio. Serata complicata al tiro per Victor Wembanyama, che realizza solo 11 punti con 0/8 da tre, ma lascia comunque il segno con una prestazione difensiva storica: 12 stoppate, record assoluto per una partita di playoff NBA, a cui aggiunge 15 rimbalzi e 5 assist.

Ultimi video

00:21
DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

06:31
13 ITW SCHWAZER - ESCLUSIVA - EXTRA VERSION 05/05 SRV

Schwazer esclusivo: "Io agli Europei? Parliamone ma non dipende solo da me"

02:01
SRV RULLO TENNIS, ROMA ASPETTA SINNER (CON MATTARELLA-DAVIS) 4/5 ok SRV

Internazionali, Roma aspetta Sinner e Mattarella "incorona" il tennis azzurro

00:22
MCH ARRIVO SINNER A ROMA 4/5 MCH

Sinner sbarca a Roma per gli Internazionali

02:12
DICH MATTARELLA SU ZANARDI 4/5 DICH

Mattarella, omaggio a Zanardi: "Figure come la sua illuminano il nostro sport"

01:35
DICH COBOLLI DA MATTARELLA DICH

Cobolli da Mattarella: "Siamo un gruppo unito"

01:50
DICH ARNALDI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Arnaldi: "Non sono ancora al 100%"

01:48
DICH MUSETTI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Musetti: "Il tifo romano è molto caloroso, speriamo di farli urlare tanto"

00:50
MCH QUIRINALE TENNISTI MCH

Azzurre e azzurre del tennis al Quirinale dal presidente Mattarella

00:24
DICH SINNER DOPO TRIONFO 3/5 DICH

Sinner: "Beh, è incredibile. Sono molto contento"

01:20
Domani finale a Madrid

Domani finale a Madrid

03:02
Le parole di Zanardi

Le parole di Zanardi

02:26
Zanardi, un dolore universale

Zanardi, un dolore universale

01:49
Addio ad Alex Zanardi

Addio ad Alex Zanardi

01:10
CLIP TELEFONATA TERRUZZI SU ZANARDI 2/5 SRV

"Zanardi ha cambiato la vita di tante persone" Il ricordo di Giorgio Terruzzi

00:21
DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

I più visti di Altri Sport

Addio ad Alex Zanardi, il gigante che insegnava la vita

Addio ad Alex Zanardi

Addio ad Alex Zanardi

Zanardi come Senna, uniti dal destino del 1° maggio: "Ayrton grande campione e grande uomo"

DICH SINNER DOPO TRIONFO 3/5 DICH

Sinner: "Beh, è incredibile. Sono molto contento"

Zanardi e l'ultimo incidente del 2020: lo scontro con un camion, l'inchiesta e la lunga riabilitazione

DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:47
Si riempie la chiesa per i funerali di Zanardi, all'altare la sua handbike
 Sawe
10:24
Maratona: Sawe, 'volevo dimostrare che noi keniani siamo da record senza doping'
10:09
Internazionali: Djokovic e Tsitsipas a Piazza del Popolo, allenamento dalle 15.30
08:40
Playoff Nba: Knicks dominano, Minnesota ok al fotofinish
17:25
Internazionali: prevendita già record, +11% rispetto a edizione 2025