Dosso trascina la 4x100 donne ai mondiali di Pechino 2027 nelle World Relays di Gaborone

Nella serie vinta dalla Gran Bretagna in 3'09"69, ottime frazioni di tutti gli atleti e atlete italiane, ma sensazionale per grinta e determinazione quella conclusiva di una generosissima Eloisa Coiro, grande specialista degli 800 metri che, nonostante avesse concluso la sua stagione al coperto a fine marzo nel corso dei mondiali indoor di Torun, si è messa a disposizione per la maglia azzurra su una distanza diversa dalla sua abituale, ed è stata decisiva nel raggiungere l'importante traguardo.