Dosso trascina la 4x100 donne ai mondiali di Pechino 2027 nelle World Relays di Gaborone
Nella prima giornata della manifestazione l'Italia qualifica anche la 4x400 donne e mista. La 4x100 uomini e mista avranno invece domani una prova d'appellodi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Zaynab Dosso non smentisce il suo ruolo di atleta cardine della spedizione azzurra nell'ottava edizione delle World Relays di Gaborone e trascina la 4x100 donne, corsa insieme ad Alice Pagliarini, Gloria Hooper e Margherita Castellani, alla qualificazione diretta per i campionati del mondo di Pechino 2027, grazie al secondo posto ottenuto dalla squadra con il tempo di 42"94, nella seconda batteria vinta dalla Cina in 42"62, in una gara dove in realtà le azzurre sono arrivate terze al traguardo precedute dalla Gran Bretagna poi squalificata.
Eccellente la prestazione di tutte le azzurre, che all'ingresso dell'ultimo rettilineo erano anche nettamente in testa, grazie a un'ottima prestazione della 17enne debuttante assoluta Castellani, ma purtroppo l'ultimo cambio con Dosso lungo è stato al limite dell'uscita dagli spazi regolamentari da parte della campionessa del mondo dei 60 metri, che praticamente si è fermata ed è quasi ripartita da ferma, ma senza questo errore domani le azzurre potranno certamente puntare in alto nella finale per il titolo della manifestazione.
4x400 DONNE
L'Italia con Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione finisce seconda con il tempo di 3'24"46 dietro al Canada primo in 3'23"52, e ottiene il passaggio diretto per Pechino 2027, al termine di una prova di grande solidità in cui la seconda posizione finale valida per la qualificazione diretta non è mai messa in discussione.
© Grana/Fidal
4x400 MISTA
La formazione italiana con Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti ed Eloisa Coiro chiude la sua terza batteria in terza posizione con il crono di 3'10"60 che, grazie al fatto di essere uno dei due migliori tempi di ripescaggio, regala alla squadra la qualificazione diretta per i mondiali di Pechino 2027, e anche l'accesso alla finale di domani che assegnerà il titolo della manifestazione.
Nella serie vinta dalla Gran Bretagna in 3'09"69, ottime frazioni di tutti gli atleti e atlete italiane, ma sensazionale per grinta e determinazione quella conclusiva di una generosissima Eloisa Coiro, grande specialista degli 800 metri che, nonostante avesse concluso la sua stagione al coperto a fine marzo nel corso dei mondiali indoor di Torun, si è messa a disposizione per la maglia azzurra su una distanza diversa dalla sua abituale, ed è stata decisiva nel raggiungere l'importante traguardo.
© Grana/Fidal
4x100 UOMINI
Gli azzurri con Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali, una formazione assolutamente inedita per le tante assenze quali su tutte quelle di Jacobs, Tortu, Patta e Melluzzo, campioni europei a Roma 2024, chiudono in quinta posizione con un modesto 38'74 nella gara vinta dagli Stati Uniti in 37"77, per cui domani proveranno a cercare uno dei restanti quattro posti per la qualificazione verso Pechino 2027, impresa che appare in ogni caso molto complicata visti anche i tempi delle altre formazioni che gareggeranno contro gli azzurri nel turno di ripescaggio.
4x100 MISTA
L'Italia schierata con Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Irene Siragusa chiude in quinta posizione con il tempo di 40"96 la prima batteria vinta dal Canada in 40"07 e dovrà cercare la qualificazione diretta per i campionati del mondo di Pechino 2027 attraverso il secondo turno di domani, che qualificherà altre 4 nazionali tra quelle eliminate oggi.
Gli azzurri, con due debuttanti assoluti con la maglia della nazionale assoluta quali Tardioli e Valensin, si difendono come possono ma sicuramente anche i cambi possono certamente essere migliorati per cercare ad ottenere nella seconda giornata dell'evento un posto utile per i mondiali in Cina.
REGOLAMENTO
Il meccanismo della manifestazione prevede che nel primo turno si qualifichino per la Cina già otto staffette, le prime due di ogni batteria, che poi si disputeranno nella finale il titolo mondiale delle World Relays, mentre le altre squadre gareggeranno di nuovo in un secondo turno che assegnerà i restanti quattro posti in palio sempre per i campionati iridati del 2027, dove in ogni caso si potrà sempre accedere, tramite gli altri quattro posti assegnati nel già citato ranking.
Da evidenziare come le staffette miste, tra cui la 4x100 che da quest'anno è stata inserita ufficialmente nelle grandi competizioni internazionali, assegneranno anche 6 degli 8 posti per il nuovo grande evento introdotto da World Athletics, l'Ultimate Championship in programma Budapest dal 13 al 15 settembre, una specie di super campionato del mondo riservato a pochi eletti e a discipline selezionate, tra cui nell'ambito delle staffette proprio le due msite, 4x100 e 4x400, con i due posti ulteriori assegnati sempre attraverso i migliori tempi dell'anno.
ORARIO GARE DOMENICA 3 MAGGIO
14:02: 4x100 mista - secondo turno
14:20: 4x400 mista - secondo turno
14:44: 4x400 donne - secondo turno
15:08: 4x400 uomini - secondo turno
15:30: 4x100 donne - secondo turno
15:47: 4x100 uomini - secondo turno
16:05: 4x100 mista - finale
16:13: 4x400 mista - finale
16:24: 4x100 donne - finale
16:32: 4x100 uomini - finale
16:40: 4x400 donne - finale
16:51: 4x400 uomini - finale