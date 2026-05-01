Dosso guida l'Italia giovane nelle World Relays di Gaborone
La campionessa del mondo dei 60 indoor debutta nella stagione all'aperto con la 4x100 e lancia le sue grandi ambizioni per il 2026 all'aperto. Gli orari delle garedi Redazione Sprintnews
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Zaynab Dosso sarà l'azzurra più attesa dell'ottava edizione delle World Relays, l'evento mondiale dedicato esclusivamente alle staffette, che si disputerà quest'anno a Gaborone in Botswana sabato 2 e domenica 3 maggio, mettendo in palio 12 posti su 16 per i campionati del mondo di Pechino del 2027, ma anche i primi titoli internazionali della nuova stagione all'aperto 2026.
La 26enne velocista italiana, di origini ivoriane, è reduce dalla sensazionale stagione al coperto che l'ha vista trionfare nei 60 metri dei mondiali indoor di Torun, ma anche portare il suo record nazionale a 6"99, abbattendo la barriera dei 7 netti, e in tal senso nella conferenza stampa della vigilia ha dichiarato senza mezzi termini le sue ambizioni cronometriche per le successive gare individuali sui 100 metri, dove vuole abbattere, e non di poco, l'altra barriera degli 11 secondi.
LE DICHIARAZIONI DI DOSSO
"Mi aspetto che la nostra squadra si diverta perché la parte più importante è condividere emozioni, come abbiamo fatto cinque anni fa a Tokyo con quell'oro indimenticabile della 4x100 maschile. Siamo giovani, c'è sinergia, gareggiamo come se fossimo un'unica persona. Parlando degli obiettivi personali, le idee sono chiare, punto a infrangere il muro degli 11 secondi. Rispetto al passato sono molto diversa a livello mentale, mi caricavo di pressioni, aspettavo troppo da me stessa e in gara non si accendeva la macchina perché avevo già speso il 90% delle mie energie. Ora ho imparato a collegare la testa al corpo e posso scendere di molto sotto gli undici secondi."
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La formazione italiana è composta da 30 atleti, 13 uomini e 17 donne, tra cui verranno composte le squadre che parteciperanno alle 5 staffette che scenderanno in gara da domani, le tre 4x100, uomini, donne e la mista, le due 4x400, donne e mista in quando quella maschile non ha ottenuto i requisiti di partecipazione, ma avrà in ogni caso ancora la possibilità di ottenere il diritto di qualificarsi per i mondiali a Pechino dell'anno prossimo, attraverso i restanti 4 posti assegnati con il ranking.
Il meccanismo della manifestazione prevede che nel primo turno si qualifichino per la Cina già otto staffette, le prime due di ogni batteria, che poi si disputeranno nella finale il titolo mondiale delle World Relays, mentre le altre squadre gareggeranno di nuovo in un secondo turno che assegnerà i restanti quattro posti in palio sempre per i campionati iridati del 2027, dove in ogni caso si potrà sempre accedere, tramite gli altri quattro assegnati nel già citato ranking.
Da evidenziare come le staffette miste, tra cui la 4x100 che da quest'anno è stata inserita ufficialmente nelle grandi competizioni internazionali, assegneranno anche 6 degli 8 posti per il nuovo grande evento introdotto da World Athletics, l'Ultimate Championship in programma Budapest dal 13 al 15 settembre, una specie di super campionato del mondo riservato a pochi eletti e a discipline selezionate, tra cui nell'ambito delle staffette proprio le due miste, 4x100 e 4x400, con i due posti ulteriori assegnati sempre attraverso i migliori tempi dell'anno.
La squadra azzurra sarà composta da tanti giovani e giovanissimi, con varie assenze celebri quali su tutte quelle di Marcell Jacobs, ma anche di due campioni olimpici della 4x100 come Filippo Tortu e Lorenzo Patta, mentre va segnalata sempre al femminile la presenza della 16enne Kelly Doualla, alla sua seconda esperienza a livello nazionale assoluta dopo quella nei mondiali al coperto di Torun.
ORARIO GARE SABATO 2 MAGGIO
14:05: 4x100 mista - primo turno
14:30: 4x400 mista - primo turno
15:05: 4x100 donne - primo turno
15:30: 4x100 uomini - primo turno
15:55: 4x400 donne - primo turno
16:30: 4x400 uomini - primo turno (Italia assente)
ORARIO GARE DOMENICA 3 MAGGIO
14:02: 4x100 mista - secondo turno
14:20: 4x400 mista - secondo turno
14:44: 4x400 donne - secondo turno
15:08: 4x400 uomini - secondo turno
15:30: 4x100 donne - secondo turno
15:47: 4x100 uomini - secondo turno
16:05: 4x100 mista - finale
16:13: 4x400 mista - finale
16:24: 4x100 donne - finale
16:32: 4x100 uomini - finale
16:40: 4x400 donne - finale
16:51: 4x400 uomini - finale