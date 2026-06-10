Diaz secondo nel triplo della Diamond League di Oslo con 17,59
Il campione mondiale indoor non ripete il successo del Golden Gala ma conferma la stessa misura, superato solamente dal giamaicano Scott favorito dal vento a favore. Gout Gout delude sui 200 metridi Redazione Sprintnews
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Andy Diaz ha chiuso in seconda posizione con in miglior salto di 17,59 il salto triplo maschile dei Bislett Games di Oslo, sesta tappa della Diamond League 2026, al termine di una gara in cui ha confermato la stessa misura con cui aveva vinto sei giorni fa nel Golden Gala Pietro Mennea, ma dove è stato superato dal giamaicano Jordan Scott che, anche grazie a una generosa folata di vento di +2,6 m/s è atterrato a 17.66, misura peraltro già fatta nel corso della stagione all'aperto dall'atleta caraibico con vento regolare.
Per il 30enne atleta italo cubano la conferma di un'eccellente condizione in una serata certamente non ideale, in quanto la temperatura era piuttosto bassa, con oltre al primo salto migliore, un nullo al secondo, poi 16.52, 17.31, e infine la rinuncia al quinto e un altro nullo al sesto tentativo.
Da evidenziare tra le altre principali gare il netto successo nei 200 metri maschili del botswano campione olimpico di Parigi 2024, Letsile Tebogo con 19"84, mentre l'attesissimo 18enne australiano Gout Gout alla prima gara in stagione nella Diamond League, a circa due mesi dal sensazionale e abbastanza discusso 19"67 realizzato a Sydney il 12 aprile, si è piazzato in sesta posizione con un poco significativo 20"60.