Diaz secondo nel triplo della Diamond League di Oslo con 17,59

Andy Diaz ha chiuso in seconda posizione con in miglior salto di 17,59 il salto triplo maschile dei Bislett Games di Oslo, sesta tappa della Diamond League 2026, al termine di una gara in cui ha confermato la stessa misura con cui aveva vinto sei giorni fa nel Golden Gala Pietro Mennea, ma dove è stato superato dal giamaicano Jordan Scott che, anche grazie a una generosa folata di vento di +2,6 m/s è atterrato a 17.66, misura peraltro già fatta nel corso della stagione all'aperto dall'atleta caraibico con vento regolare.