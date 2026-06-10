ATLETICA

Diaz secondo nel triplo della Diamond League di Oslo con 17,59

Il campione mondiale indoor non ripete il successo del Golden Gala ma conferma la stessa misura, superato solamente dal giamaicano Scott favorito dal vento a favore. Gout Gout delude sui 200 metri

di Redazione Sprintnews
10 Giu 2026 - 21:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Andy Diaz ha chiuso in seconda posizione con in miglior salto di 17,59 il salto triplo maschile dei Bislett Games di Oslo, sesta tappa della Diamond League 2026, al termine di una gara in cui ha confermato la stessa misura con cui aveva vinto sei giorni fa nel Golden Gala Pietro Mennea, ma dove è stato superato dal giamaicano Jordan Scott che, anche grazie a una generosa folata di vento di +2,6 m/s è atterrato a 17.66, misura peraltro già fatta nel corso della stagione all'aperto dall'atleta caraibico con vento regolare.

Per il 30enne atleta italo cubano la conferma di un'eccellente condizione in una serata certamente non ideale, in quanto la temperatura era piuttosto bassa, con oltre al primo salto migliore, un nullo al secondo, poi 16.52, 17.31, e infine la rinuncia al quinto e un altro nullo al sesto tentativo.

Da evidenziare tra le altre principali gare il netto successo nei 200 metri maschili del botswano campione olimpico di Parigi 2024, Letsile Tebogo con 19"84, mentre l'attesissimo 18enne australiano Gout Gout alla prima gara in stagione nella Diamond League, a circa due mesi dal sensazionale e abbastanza discusso 19"67 realizzato a Sydney il 12 aprile, si è piazzato in sesta posizione con un poco significativo 20"60.

diaz
triplo
diamond league
oslo

Ultimi video

03:04
JACOBS GOLDEN OK DICH

Jacobs: "Contento del 9"99, ma posso fare meglio"

01:48
Totti campione di padel

Totti campione di padel

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:25
MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

01:46
13 SRV KARATE CAMP NAZ FIKITA SRV

Tutti pazzi per il karate shokotan a Salsomaggiore

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

00:50
DICH ARNALDI CONFERENZA DICH

Arnaldi: "Ho provato fino all'ultimo, ma giocare non sarebbe stato giusto per nessuno"

02:06
DICH COBOLLI PRE FINALE 5/6 DICH

Cobolli: “Sono dispiaciutissimo per Arnaldi, mi veniva da piangere per lui"

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

04:22
DICH VAVASSORI BOLELLI DICH

Bolelli: "A un certo punto mi è girata la caviglia... e non c'è stato nulla da fare"

02:12
DICH BINAGHI SU MEDIASET DICH

Binaghi: "Contentissimi che le Finals tornino alla grande su Mediaset"

02:35
DICH BINAGHI SU SINNER DICH

Binaghi su Sinner: "L'esempio del numero 1 per il tennis e lo sport italiano"

02:37
DICH BINAGHI SU SEMIFINALE DICH

Binaghi: "La semifinale tutta italiana vale la vittoria in uno Slam"

02:03
Golden Gala, ottimi risultati per gli Azzurri

Golden Gala, ottimi risultati per gli Azzurri

03:04
JACOBS GOLDEN OK DICH

Jacobs: "Contento del 9"99, ma posso fare meglio"

I più visti di Atletica

Iapichino seconda nel lungo della Diamond League di Stoccolma

Diaz nel triplo della Diamond League di Oslo per continuare a volare

Battocletti: si spegne la luce nella serata del Golden Gala e chiude 13esima con rammarico

Tamberi fa saltare anche la mamma per... Cuore

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:54
Amichevoli: lo juventino Conceiçao regala il successo al Portogallo contro la Nigeria
23:51
Accordo storico tra FIFA e FIFPRO: il sindacato calciatori entra nei processi decisionali del calcio mondiale
23:45
Mondiali, l'onda Blu di Curacao contagia la Florida: entrerà nel Guinness dei primati
23:21
Da LeBron a Messi fino a... Cardinale: il patron del Milan tra i 100 più influenti dello sport
23:17
Juve, occhi su Lucumi: il centrale del Bologna ha una clausola da 28 milioni