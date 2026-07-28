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Wec, grande finale a Monza: si corre l'8 novembre

Cambia il calendario: niente Qatar e Bahrain, si corre a Barcellona e in Italia

28 Lug 2026 - 15:17
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© Ferrari

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La notizia era nell'aria da diversi giorni, ma ora è ufficiale: il Wec correrà a Monza l'ultimo appuntamento della stagione 2026. Appuntamento l'8 novembre per la 6 Ore dell'Autodromo brianzolo che prende il posto della gara in Bahrain, cancellata per la guerra in Medio Oriente. Stesso discorso per la 1812 Km del Qatar che sarà sostituita dalla 6 Ore di Barcellona in programma il 18 ottobre. Grande finale per il Mondiale Endurance in Europa. 

“Stiamo attraversando un periodo di eccezionale complessità in Medio Oriente. Insieme a Frédéric Lequien, abbiamo seguito quotidianamente gli sviluppi e abbiamo lavorato a stretto contatto e in modo trasparente con tutte le parti interessate per individuare la migliore soluzione possibile", le parole di Pierre Fillon. Il presidente dell'ACO ha continuato: "L’ACO ha instaurato rapporti solidi e duraturi con i governi, le federazioni motoristiche, i promotori e i partner in tutto il Medio Oriente. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine ai nostri colleghi in Qatar e in Bahrein per il loro straordinario impegno e per i notevoli sforzi che hanno compiuto nelle ultime settimane nel tentativo di preservare questi due eventi. Siamo profondamente delusi dal fatto che quest’anno non potremo gareggiare in Qatar e in Bahrein. Questi paesi sono diventati membri importanti della famiglia del Campionato mondiale endurance FIA, e voglio essere molto chiaro: siamo pienamente impegnati a tornare in entrambe le sedi nel 2027, come da programma. Non vediamo l’ora di ritrovarci lì con i nostri partner e i nostri tifosi. Nel frattempo, vorrei anche ringraziare Barcellona e Monza per la loro disponibilità e per aver accolto il Campionato del Mondo con così poco preavviso. Non ho alcun dubbio che entrambi i circuiti offriranno un palcoscenico eccezionale per le gare di endurance".

Geronimo La Russa, Presidente dell'Automobile Club d'Italia, ha accolto la notizia con grande felicità: "L'annuncio che l'Autodromo Nazionale Monza ospiterà l'atto conclusivo della stagione 2026 del FIA WEC rappresenta un nuovo, prestigioso riconoscimento per l'automobilismo italiano e per l'ACI che, in qualità di Federazione nazionale dello sport automobilistico, anche in questa stagione ha dimostrato prontezza, competenza e capacità organizzativa. Dopo l'apertura del campionato a Imola, questo nuovo appuntamento conferma il ruolo dell'ACI come punto di riferimento nel panorama internazionale del motorsport, l'Ora Monza, il Tempio della Velocità, si prepara ad accogliere il gran finale del Mondiale Endurance. Un appuntamento che valorizza ulteriormente un circuito unico per storia, tradizione e contenuti tecnici, capace di esaltare piloti e squadra, e di coinvolgere il pubblico con emozioni straordinarie".

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