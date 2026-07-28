Wec, grande finale a Monza: si corre l'8 novembre

“Stiamo attraversando un periodo di eccezionale complessità in Medio Oriente. Insieme a Frédéric Lequien, abbiamo seguito quotidianamente gli sviluppi e abbiamo lavorato a stretto contatto e in modo trasparente con tutte le parti interessate per individuare la migliore soluzione possibile", le parole di Pierre Fillon. Il presidente dell'ACO ha continuato: "L’ACO ha instaurato rapporti solidi e duraturi con i governi, le federazioni motoristiche, i promotori e i partner in tutto il Medio Oriente. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine ai nostri colleghi in Qatar e in Bahrein per il loro straordinario impegno e per i notevoli sforzi che hanno compiuto nelle ultime settimane nel tentativo di preservare questi due eventi. Siamo profondamente delusi dal fatto che quest’anno non potremo gareggiare in Qatar e in Bahrein. Questi paesi sono diventati membri importanti della famiglia del Campionato mondiale endurance FIA, e voglio essere molto chiaro: siamo pienamente impegnati a tornare in entrambe le sedi nel 2027, come da programma. Non vediamo l’ora di ritrovarci lì con i nostri partner e i nostri tifosi. Nel frattempo, vorrei anche ringraziare Barcellona e Monza per la loro disponibilità e per aver accolto il Campionato del Mondo con così poco preavviso. Non ho alcun dubbio che entrambi i circuiti offriranno un palcoscenico eccezionale per le gare di endurance".