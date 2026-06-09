Diaz nel triplo della Diamond League di Oslo per continuare a volare

Nel meeting norvegese ha deciso di non gareggiare anche l'altra italiana iscritta, la campionessa del mondo dei 60 indoor di Torun, Zaynab Dosso, reduce da due prestazioni poco convincenti nei 100 metri della Diamond di Rabat e Stoccolma, dove ha chiuso rispettivamente in 11"25 e 11"22, crono ben distanti dai valori a cui aspirava dopo il buon esordio all'aperto con 11"07 al meeting di Savona.